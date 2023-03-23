Сын красноярского губернатора Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Его ждала экстрадиция в США

7 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Artyom Lents/TASS Подпись к фото, Губернатор Александр Усс заявил о "политическом окрасе" обвинений в адрес своего сына

Задержанный в Италии сын губернатора Красноярского края Артем Усс снял электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста, под которым содержался с осени прошлого года, сообщают местные СМИ.

Во вторник суд в Милане разрешил экстрадировать Усса в США - по запросу американского Минюста он и был задержан.

В США Артема Усса подозревают в отмывании денег и обходе санкций. Согласно заявлению американских властей, Усс и другие обвиняемые по этому делу "организовали схему с целью незаконного получения американских военных технологий и санкционной венесуэльской нефти".

С запросом о выдаче Усса к Италии обратилась и Россия - чтобы оформить это юридически, он был заочно арестован российским судом по подозрению в отмывании денег.

В случае признания виновным в США Уссу грозит до 30 лет тюремного заключения.

Губернатор Красноярского края Александр Усс в своем телеграм-канале ранее заявлял о "политическом окрасе" обвинений в отношении его сына. "Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден", - писал он.

По данным издания La Repubblica, защита Усса на суде об экстрадиции утверждала, что его арест нужен для "обмена пленными". По версии адвокатов, США таким образом хотят добиться экстрадиции Пола Уилана, осужденного в России на 16 лет по обвинению в шпионаже.

Дело против Усса

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Кроме Артема Усса, американский суд в конце октября предъявил обвинения Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову, а также двум нефтетрейдерам из Венесуэлы.

Как говорилось в обвинительном документе, Орехов и Усс были совладельцами Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), частной компании по торговле промышленным оборудованием и сырьем, находящейся в Гамбурге.

Используя GmdH как ширму, Орехов и Кузургашева, по мнению американских прокуроров, находили и приобретали военное или имеющее двойное назначение оборудование американского производства, включая передовые полупроводники и микропроцессоры, применяемые в истребителях, ракетных системах, высокоточных боеприпасах, радарах и спутниках.

Орехов и Усс, как считает американская прокуратура, также использовали GmbG как прикрытие для контрабанды сотен миллионов баррелей венесуэльской нефти российским и китайским покупателям, включая российскую алюминиевую компанию, контролируемую попавшим под санкции олигархом, и крупнейший в мире нефте- и газоперерабатывающий и нефтехимический конгломерат, расположенный в Пекине.

Оплата услуг гамбургской компании Орехова и Усса часто производилась в долларах через американские банки и корреспондентские счета - из-за этого россияне подпадают под статью об отмывании денег в США. Обвиняемые, по словам прокуроров, использовали в России и Латинской Америке курьеров, которые перевозили наличность, а также совершали многомиллионные переводы в криптовалюте.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: