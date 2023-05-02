"Широкий, подвинься". Как на Дальнем Востоке ФСБ заводит дела о шпионаже в пользу Китая

Сергей Горяшко, Ксения Чурманова

Би-би-си

23 минуты назад

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Автор фото, Yuri Smityuk/TASS Подпись к фото, Хэйхэ и Благовещенск разделены Амуром

Только в 2023 году ФСБ по подозрению в госизмене задержала как минимум шестерых жителей Дальнего Востока. Двоим россиянам, по данным СМИ, силовики вменяют шпионаж в пользу Китая, хотя Кремль называл эту страну союзником. Как выяснила Би-би-си, фамилии, имена и отчества фигурантов "шпионских дел" полностью совпадают с данными экс-чиновника китайского города Хэйхэ, топ-менеджера фирмы по продаже спецтехники из КНР в Благовещенске и предпринимателя из Владивостока. Рассказываем, что о них известно, и как спецслужбы охотятся за "изменниками" и "шпионами".

17 февраля около пяти часов вечера патруль ГИБДД остановил на улице граничащего с Китаем Благовещенска коричневый Nissan Murano. За рулем был местный предприниматель, 37-летний Иван Лукин. Гаишники доставили его в полицию, а полиция - в суд. Следующие 10 суток мужчина провел в спецприемнике под административным арестом за мат на улице. Суды посчитали это "мелким хулиганством", следует из их решений - Благовещенского городского и Амурского областного.

Би-би-си писала о том, как во время войны людей сначала арестовывали по точно таким же административным делам, а затем силовики встречали их на выходе из спецприемников и отправляли уже по уголовным обвинениям в СИЗО. Это произошло с оппозиционерами Ильей Яшиным и Владимиром Кара-Мурзой. По той же схеме за решеткой оказались как минимум пятеро обвиняемых по ст. 275 УК РФ (госизмена).

Как выяснила Би-би-си, Иван Лукин стал шестым таким фигурантом. Он содержится в СИЗО-1 Благовещенска, Би-би-си удалось это подтвердить с помощью сервиса ФСИН-письмо. Редакция отправила в изолятор сообщение на имя 37-летнего Ивана Александровича Лукина (человек с такими данными попал в спецприемник в феврале) и получила ответ, что оно доставлено адресату.

В середине марта в СМИ появились новости о задержании на Дальнем Востоке двух подозреваемых в шпионаже в пользу Китая - И.А. Лукина и С.Б. Яценко. Официально эти сообщения не подтверждали - возможно, потому, что 20-21 марта Владимир Путин встречался с китайским лидером Си Цзиньпином.

Дела о госизмене носят гриф секретности. Суды не всегда публикуют даже сообщения об избрании меры пресечения фигурантам - в законе такая их обязанность четко не прописана. Телеграм-каналы Astra и Baza, ссылаясь на свои источники, назвали фамилии и инициалы задержанных по "китайскому делу". ФИО одного из них совпало с данными попавшего в феврале в благовещенский спецприемник за "нецензурную брань" Ивана Лукина.

Последний, как выяснила Би-би-си, занимался поставками в Россию погрузчиков и запчастей к ним из Китая. В соцсетях Би-би-си удалось найти его фотографию (есть в распоряжении редакции) у коричневого Nissan Murano, который фигурирует в судебном решении об аресте за мелкое хулиганство. Уже второй месяц подряд мужчина не доступен по рабочим и мобильным телефонам, а его партнеры уклончиво отвечают, что бизнесмен находится "не на связи".

Би-би-си также нашла во Владивостоке 45-летнего предпринимателя Сергея Яценко - человека с теми же ФИО в СМИ называли фигурантом дела о госизмене в пользу Китая, который также связан с Лукиным. Знакомый Яценко в ответ на просьбу связать с ним корреспондента Би-би-си, сообщил: тот "сидит в тюрьме", но где и за что - не сказал.

С помощью сервиса ФСИН-письмо Би-би-си выяснила, что Яценко находится в СИЗО Владивостока. Как и в случае с Лукиным, Би-би-си отправила сообщение на имя Сергея Яценко в изолятор и получила ответ, что оно вручено адресату.

Телеграм-канал Astra по просьбе Би-би-си поделился номерами уголовного дела в отношении Лукина и Яценко, из которых следует, что оба возбуждены в 2023 году. Как уточнили в Astra, Яценко ведет управление ФСБ по Приморью, а Лукина - Амурское областное.

Что не так с арестом Лукина за "нецензурную брань"?

Куда Лукин направлялся 17 февраля - неизвестно. Других фигурантов дел о госизмене, которых сначала отправляли в спецприемники за мелкое хулиганство, а оттуда - в СИЗО, как обвиняемых уже по уголовной статье, полицейские ловили возле аэропортов, вокзалов и на пограничных переходах. Благовещенск же - сам по себе приграничный город, он расположен на берегу Амура напротив китайского Хэйхэ. Города связаны регулярным речным сообщением и автомобильным мостом, на время пандемии эти переправы приостанавливали работу.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Китайский КПП перед мостом через Амур

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Задержания новых фигурантов дел о госизмене совпали по времени с открытием движения между Благовещенском и Хэйхэ. 10 февраля 2023 года китайцы впервые отменили ковидный режим "красной зоны" и разрешили россиянам проезжать по мосту на свою территорию. 13 февраля, по данным Astra и Baza, ФСБ возбудила дело о госизмене в пользу Китая в отношении Яценко. Через четыре дня за решеткой оказался Лукин.

В суде, куда его доставили его из отделения полиции, предпринимателя ожидали "потерпевший" и "свидетель", следует из опубликованных решений (имена этих фигурантов в судебных базах скрыты). "Потерпевшего" - незнакомого парня в спортивном пуховике Лукин в этот день уже встречал, когда выходил из подъезда жилого дома на улице Чехова во двор к своей машине. Парень в пуховике целенаправленно двигался на него и поравнявшись, толкнул плечом, после чего возмутился: "Вы что, сильно широкий". Предприниматель извинился, сел в машину и уехал. Такую версию он изложил в суде.

"Потерпевший" описал случившееся с точностью до наоборот - якобы это Лукин его "задел специально плечом" и нецензурно обругал. Это подтвердил в суде якобы случайно оказавшийся во дворе свидетель. Он утверждал, что слышал, как Лукин "начал выражаться нецензурной бранью". Драки, по его словам, не было.

Показания свидетеля и потерпевшего в суде отличались и друг от друга, и от того, что они изначально говорили полицейским. Это видно из решения суда. Так, свидетель в отделении полиции утверждал, что стычка с Лукиным произошла в 12.30, а в суде - что с 14.00 до 16.00. Потерпевший написал в жалобе, что Лукин угрожал ему "физической расправой", а в суде об этом даже не вспомнил. Судья Мария Морозкина тем не менее сочла такие расхождения "незначительными", "существенного значения для рассмотрения дела" не имеющими и "не опровергающими вину Лукина". Она назначила ему 10 суток ареста.

Не смутили противоречия и судью вышестоящего Амурского областного суда Александра Крука. Там решение городского суда пытался обжаловать адвокат Лукина. Доводы о том, что у обвиняемого двое малолетних детей и он единственный кормилец в семье, судья проигнорировал и решил, что для выводов о несоразмерности и несправедливости назначенного наказания оснований нет.

Десять суток ареста за минутную словесную перепалку двух трезвых людей в безлюдном месте (даже если представить, что Лукин в ней участвовал) - наказание для суда Благовещенска беспрецедентное. За демонстративное нарушение общественного порядка нетрезвыми людьми в госучреждениях - с бранью, криками и непристойными жестами - виновным выписывали штрафы или назначали максимум трое суток в спецприемнике.

К "хулиганам", которых перед арестами по госизмене задерживали за "нецензурную брань", суды применяли сроки от 10 суток и больше.

Выйти на свободу из изолятора временного содержания в Благовещенске Лукин должен был 27 февраля. Его адвокат Игорь Сапунов, который 24 февраля помогал клиенту обжаловать административный арест, до звонка Би-би-си не знал о возможном новом задержании его клиента уже по делу о госизмене. По словам адвоката, Лукин обещал ему позвонить после выхода из спецприемника, но так и не вышел на связь. Рассказывать Би-би-си о подзащитном адвокат не стал, контакты родственников Лукина у него "не сохранились".

Что не так с версией о китайском вербовщике и причем здесь Хэйхэ?

Baza писала, что вербовка задержанного по шпионскому делу Лукина состоялась в 2013 году именно в Хэйхэ. Это медиа, а также Astra утверждaли со ссылкой на собственные источники, что Лукин тогда "установил конфиденциальное сотрудничество с кадровым сотрудником спецслужбы КНР Ян Шихэном".

В Хэйхэ есть зона свободной торговли, куда россияне до пандемии могли ездить без виз. Там жители Благовещенска занимались шопингом, отдыхали, большой популярностью пользовались и услуги китайских стоматологов. Граждане обеих стран даже участвовали в заплывах через Амур между двумя городами - одни в качестве спортсменов, другие - как нелегальные мигранты.

Бизнесмен Иван Лукин действительно бывал в Хэйхэ в 2010-х. C тех пор он с партнерами создал несколько фирм по торговле китайскими товарами. Самая крупная из них - группа компаний "АзияСпецИмпорт", где Лукин - совладелец и коммерческий директор. Он открыто публиковал свои контакты, размещая на различных интернет-ресурсах объявления о вакансиях в фирме и продаже запчастей из Китая.

Автор фото, "АзияСпецИмпорт" Подпись к фото, Лукин по-прежнему значится коммерческим директором "АзияСпецИмпорта" на сайте компании, но его коллеги не отвечают, где он и как с ним связаться

Полный тезка Ян Шихэна, которого, по сообщению телеграм-каналов, следователи ФСБ считают сотрудником китайских спецслужб, работал в правительстве Хэйхэ заместителем начальника канцелярии иностранных и миграционных дел, как минимум, до середины 2010-х годов.

"Едешь в Хэйхэ? Забей в сотовый полезные телефоны!" - так советовали жителям Амурской области подготовиться к поездке к китайским соседям местные СМИ. Одним из номеров, который рекомендовали "внести в мобильники, отсканировать, вложить в загранпаспорт или, наконец, вырезать полоску из газеты", принадлежал Ян Шихэну. Он приезжал в Россию в составе официальных делегаций и вместе с китайскими чиновниками принимал в Хэйхэ россиян - например, юристов из Амурской области.

Ян Шихэн также руководил в Хэйхэ центром по урегулированию и обращениям иностранных граждан и обеспечению их законных прав и интересов. Как раз в 2013 году региональные СМИ, ссылаясь на рекомендации властей Амурской области, советовали россиянам в сложных ситуациях обращаться в Хэйхэ прямо к нему или его заму Сун Инъюю. Номера их мобильных телефонов многократно публиковались, причем рядом с именами китайских чиновников в скобках указывали их русские варианты: Ян Шихэн - Анатолий, а его зам Сун Инъюй - Григорий.

Би-би-си связалась с Ян Шихэном по номеру, который ранее рекламировали власти Амурской области. Тот сказал, что ни Лукина, ни Яценко не помнит, но у него "много знакомых русских". От дальнейших комментариев он воздержался. Сун Инъюй на звонки не ответил.

Со времен работы Ян Шихэна в администрации Хэйхэ чиновники в городе несколько раз сменялись. 7 февраля 2023 в Китае приговорили к 20 годам тюрьмы за взяточничество бывшего мэра Хэйхэ Чжан Эньляна. При нем началось совместное с Россией строительство моста и канатной дороги Хэйхэ-Благовещенск - ее подрядчики, как сообщало Радио Свобода (Минюст России внес его в список СМИ-"иноагентов"), связаны пророссийским украинским политиком Виктором Медведчуком, которого называют кумом Владимира Путина (во время войны он был арестован в Украине, и Россия обменяла его на украинских пленных).

По версии источников СМИ, именно Лукин в январе 2020 года "вывез в Китай" второго фигуранта - Яценко. Собеседники Baza и Astra назвали их знакомыми. Что означает понятие "вывез", не ясно, но если речь идет о том, что "знакомый" был пассажиром Лукина, дата поездки вызывает вопросы - мост между Благовещенском и Хэйхэ тогда еще не был достроен, а границу с Китаем в Благовещенске в 2020 закрыли из-за ковида с Нового года.

Автор фото, Пресс-служба Правительства Амурской области/TASS Подпись к фото, Мост, связавший Благовещенск с Хэйхэ, открыли для движения в июле 2022 года

С января по июнь 2022 "знакомый" Лукина якобы собирал и передавал китайцам секреты о ядерном вооружении России, написали Baza и Astra. Именно в июне 2022 года достроенный мост через Амур стоимостью 19 млрд рублей между Благовещенском и Хэйхэ наконец открыли.

Впрочем, в Хэйхэ россиян тогда еще не пускали из-за продолжавшегося карантина. Российские водители курсировали по мосту из Благовещенска не дальше погранпункта - там они передавали грузы китайцам и там же получали их вплоть до февраля 2023 года.

Что говорят коллеги Лукина о его исчезновении

Лукин по-прежнему значится коммерческим директором "АзияСпецИмпорта" на сайте компании, но его коллеги отказываются прояснить судьбу руководителя. Помощница гендиректора на вопрос Би-би-си о Лукине отреагировала испуганно: "Ой, я с ним не общаюсь".

Глава компании Евгений Карпунин сказал Би-би-си, что новости о задержании Лукина и по административному делу, и по госизмене - фейк. "Откуда у вас про этот случай информация? Я не знаю, о ком идет речь, в "АзияСпецИмпорте" такого нет, - ответил он и добавил. - Написаны заявления во все службы по этому поводу, в прокуратуру". Кто, что и куда написал, Карпунин не объяснил. По его утверждению, Лукин на свободе, но связать с ним корреспондента Би-би-си, чтобы развеять сомнения, Карпунин отказался.

Менеджер по продажам компании Елена Колмыкова заверила Би-би-си, что не знает, как связаться с Лукиным, и после этого отключила телефон.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Вид на Хэйхэ с набережной Благовещенска

Руководитель филиала компании в Хабаровске и Находке Дмитрий Орлов сказал Би-би-си, что Лукин "не на связи", но комментировать это обстоятельство отказался, пригрозив подать на журналиста в суд за недостоверную информацию.

Еще один коллега Лукина, прочитав сообщение с вопросом, правда ли тот арестован по делу о госизмене, не ответил, а чуть позже заблокировал корреспондента Би-би-си.

Когда корреспондент Би-би-си позвонил коллегам Лукина, представившись клиентом компании, который работал с Лукиным, те реагировали иначе. Лукин, говорили они, в командировке с плохой связью, поэтому до него невозможно дозвониться. На вопрос, когда тот вернется на работу, сотрудники ответить не могли. Все предлагали решать вопросы по заказам с другим руководителем "АзияСпецИмпорта".

Родственники Лукина сообщения Би-би-си проигнорировали.

Что известно о "жителе Приморья" Яценко

О фигуранте "китайского" дела о госизмене С.Б. Яценко Baza и Astra, ссылаясь на следствие, сообщали противоречивую информацию. Изначально речь шла о том, что сбором ядерных секретов в пользу Китая он якобы занимался в 2022 году. Тем не менее, когда появилась новость о Лукине, который "по версии следствия" в 2020 году вывез в Яценко в Китай, Baza и Astra уточнили, что уже на тот момент Яценко обладал информацией "по военной тематике".

Подтверждения этому в открытых источниках нет.

Би-би-си нашла во Владивостоке сервис, куда Яценко привозил ремонтировать свои автомобили. "На Камчатку летал, Курилы - рыба, машины, не машины, продавал, перепродавал. Мы ремонтировали ему автомобили", - рассказал сотрудник автосервиса, имя которого Би-би-си не называет ради его безопасности. Мужчина узнал своего клиента по фото из аккаунта в соцсетях.

Он сказал Би-би-си, что Яценко "сидит в тюрьме", сославшись на общих знакомых. Когда Яценко арестовали, он не в курсе.

Автор фото, Юрий Смитюк/ТАСС Подпись к фото, СИЗО-1 Владивостока, где находится Яценко

Собеседник Би-би-си также уверен, что до посадки Яценко мобилизовали в армию - он якобы понял это по фотографиям в форме в соцсетях, где они общались. "Я говорю: "А че, Серый, мобилизовали?", - вспоминает мужчина свою переписку с Яценко. - Он говорит: "Да, мобилизовали".

Найти подтверждение о мобилизации Яценко Би-би-си не удалось.

По данным базы "СПАРК", Яценко как минимум с 2005 года был совладельцем нескольких уже ликвидированных компаний в разных сферах бизнеса - от рыболовства, строительства и торговли автотранспортными средствами до добычи руд и песков драгоценных и редких металлов. Некоторыми из них он руководил. Последняя была исключена из реестра юрлиц в 2019 году.

В мае 2011 года Яценко и его партнера по бизнесу в ряде совместных компаний Михаила Шипитько осудили по ст. 188 УК за контрабанду в "организованной группе", следует из данных сайта Фрунзенского районного суда Владивостока. Приговор опубликован не был, но судя по фотографиям партнеров в соцсетях, он не предусматривал реального лишения свободы. В конце 2011 года статью 188 УК о контрабанде исключили из Уголовного кодекса, и большинство указанных в ней составов преступления декриминализовали, поэтому суд во Владивостоке удовлетворил ходатайство Яценко о смягчении наказания (решение также не опубликовано). Говорить о своем бывшем партнере с Би-би-си Шипитько отказался, сказав, что не общается с ним "года два".

В 2018 году полный тезка Сергея Борисовича Яценко судился в городе Артеме (пригород Владивостока, в котором находится международный аэропорт) со своим должником - иностранцем по имени Дао Инь (вероятно, гражданином Китая), пытаясь взыскать с него по договору займа сумму до 500 тысяч рублей. Мировой судья сначала отказался выдать такой судебный приказ, ссылаясь на отсутствие переводчика в этом деле, но суд Артема признал, что вызов должника в суд и переводчик для решения вопроса не нужен, и потребовал дело рассмотреть. Чем закончилась тяжба - данных в судебной базе нет.

Как СМИ перепутали регионы и фигурантов в секретном деле

Новости по "шпионским делам" просачиваются в медиа по крупицам. Если информацию не предают огласке родственники или защита фигурантов, то зачастую первыми сведения о них публикуют медиа, которые либо работают напрямую на государство и зависимы от него, либо получают данные от силовиков. Эти новости не всегда достоверны.

Сообщения о новом шпионском деле первыми вышли в СМИ Национальной медиа группы, близкой к Кремлю (ее возглавляет предполагаемая гражданская жена Путина Алина Кабаева). В этих новостях указаны два разных места задержания одного фигуранта - Приморский край и Амурская область.

Так, "Известия" 10 марта написали, что человек, якобы собиравший и передававший иностранным спецслужбам данные о ядерном вооружении России, задержан в Приморском крае. Через 15 минут после публикации этой новости телеграм-каналы "Известий" и аффилированного с ним РЕН-ТВ (а также, сайт телекомпании) выдали ту же информацию, но речь в ней шла уже об Амурской области. РЕН-ТВ подчеркнуло, что задержанный - "местный житель" региона. Ни одно из взаимно противоречащих сообщений на этих ресурсах до сих пор не изменено.

На следующий день дальневосточное издание "Амурская правда" написало "со ссылкой на достоверные источники", что задержан за сбор ядерных секретов все же житель Приморского края. Путаницу объяснили похожими неофициальными названиями этих регионов - Приамурье и Приморье.

Впрочем, когда "Известия" и РЕН-ТВ писали об одном фигуранте, их уже было двое. Baza и Astra, которые 10 марта первыми назвалиимя "шпиона" из Приморья - С. Б. Яценко, спустя две недели сообщили, что второй задержанный по тому же делу - И. А. Лукин. При этом оба ресурса называли и его жителем Приморского края. Каждое из пяти перечисленных СМИ ссылалось на "данные следствия".

Суды Приморья и Амурской области о заключении под стражу фигурантов дел о госизмене с февраля не отчитывались. В Лефортовском суде Москвы, где обычно рассматриваются ходатайства ФСБ об избрании меры пресечения фигурантам "шпионских" статей и куда часто доставляют из регионов задержанных по таким обвинениям, Би-би-си сообщили, что ни Яценко, ни Лукина под стражу не отправляли.

В пресс-службах Приморского краевого суда и Тихоокеанского флотского военного суда Би-би-си сказали, что не рассматривали ходатайств об избрании меры пресечения ни Яценко, ни Лукину.

В судах Амурской области отвечать на запросы Би-би-си отказались. "В связи с тем, что Би-би-си является СМИ недружественной по отношению к РФ страны, запросы медиакорпорации и ее служб будут оставлены судом без ответа до нормализации отношений между странами", - написал в ответ на запрос пресс-секретарь Благовещенского горсуда Александр Воронин. Пресс-секретарь Амурского областного суда Михаил Митрофанов заявил, что "в контексте происходящих сегодня событий и "информ-баталий" какое-либо информационное сотрудничество [c Би-би-си] вряд ли представляется возможным".

Би-би-си направило запрос в ФСБ и ожидает ответа. Тем временем Яценко сидит в СИЗО Владивостока, Лукин - в Благовещенске, и о сути предъявленных им обвинений в госизмене по-прежнему ничего не известно.

Два дела в одном

Найти среди знакомых Ивана Лукина в социальных сетях человека с фамилией Яценко Би-би-си не удалось. Был ли бизнес Яценко связан с Китаем так же, как предприятие Лукина (оба, в частности, занимались торговлей транспортными средствами), - неизвестно.

Двое связанных между собой обвиняемых по делу о госизмене - не редкость, это регулярная практика следователей ФСБ. Причины, по которым она складывается, объяснял журналист Иван Сафронов. В сентябре 2022 его приговорили к 22 годам строгого режима. По версии обвинения, он якобы передавал секретные сведения иностранным спецслужбам, хотя почти всю карьеру Сафронов работал журналистом и доступа к гостайне не имел.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Совесть - она того стоит". Журналист Сафронов о приговоре к 22 годам колонии

Сафронов писал, что при расследовании конкретного дела о госизмене следователю важно построить "уголовную прогрессию", чтобы обвиняемый не только признал вину, но и дал показания на других людей. Тогда следствие сможет возбуждать все новые и новые дела.

Примерно это произошло и в деле самого Сафронова, несмотря на то что сам он признательных показаний не давал. Политолог Демури Воронин, который фигурировал в одном из эпизодов дела журналиста, получил 13 лет и три месяца колонии строгого режима за госизмену. По версии ФСБ, Сафронов якобы передал ему файлы с секретной информацией о военно-техническом сотрудничестве России с несколькими странами.

Воронина задержали в феврале 2021 года, после ареста Сафронова. Политолог сначала признался ФСБ в своем сотрудничестве с немецкой разведкой и в том, что покупал информацию от Сафронова. По данным "Проекта" (в 2021 году был объявлен в России "нежелательной организацией"), Воронин, которому предложили пойти на сделку со следствием, выдумал куратора из спецслужбы Германии под псевдонимом Wichser ("дрочер" с немецкого). Воронин на суде отказался от этих показаний. Российская СВР тем не менее подтвердила существование агента-"дрочера", а следователи ФСБ добавили в дело Сафронова еще один эпизод.

Какие еще дела о госизмене появились на Дальнем Востоке за время войны с Украиной

В марте 2022 года ФСБ задержала жителя Хабаровска, объявив, что он имел доступ к закрытой информации и якобы предложил передать ее украинским спецслужбам, но сделать это не успел.

В сентябре в поле зрения ФСБ попал 50-летний Дмитрий Куликов из Владивостока (имя выяснил правозащитный проект "ОВД-Инфо", минюст России признал его объединением, выполняющим функции "иностранного агента"). Мужчину обвинили в том, что он фотографировал мосты и другую инфраструктуру в городе по заданию украинских спецслужб. Родственница Куликова рассказала Би-би-си, что родные не хотят огласки и, по-видимому, не собираются за него бороться. Признал ли он вину - неизвестно. Никакой информации о его деле в судебных базах нет.

В начале марта 2023 года в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края ФСБ задержала некоего мужчину - тот якобы "связался с представителем ГУ разведки Минобороны Украины для передачи данных об объектах российского военного ведомства, которые могут быть использованы для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники", писал ТАСС.

Автор фото, FSB/TASS Подпись к фото, ФСБ проводит задержание. Архивное фото

В марте и апреле стало известно о задержании двух россиян в Хабаровске по подозрению в финансировании ВСУ. Их имена не раскрывались. Одна из задержанных - активистка движения "ЯМЫ ФУРГАЛ". ФСБ распространила видео, на котором женщину отправляют на самолете в Москву.

11 апреля ФСБ заявила о поимке жителя Сахалина, якобы собиравшегося воевать на стороне Украины. Его имя также не называлось.

Евгений Смирнов, юрист сообщества адвокатов и правозащитников "Первый отдел", которое помогает обвиняемым в госизмене, уже отмечал, что с 2022 года ФСБ разрешила региональным отделам самим расследовать дела о госизмене по форме "переход на сторону противника", но все еще забирает в столицу все, что связано с передачей гостайны за рубеж. Именно поэтому одних подозреваемых оставляют в местных СИЗО, а других этапируют из регионов в столичное "Лефортово". По его словам, обычно всеми делами о госизмене, связанными с передачей гостайны за рубеж, занимается центральный аппарат ФСБ в Москве, а следствие по ним ведет 1-й (шпионский) отдел следственного управления ФСБ (тоже в столице). Тем не менее трем региональным управлениям спецслужбы доверяют работать с делами о госизмене и шпионаже - это УФСБ по Москве и области, по Краснодарскому краю и по Приморью.

Кроме того, есть практика, когда фигурантам шпионских дел избирают меру пресечения в их родном регионе, а затем этапируют в Москву. Именно это произошло с геодезистом из Биробиджана Валерием Качиным, о деле которого писала Би-би-си. 12 октября 2022 года Биробиджанский суд отправил его в СИЗО по делу о госизмене. Через два месяца Качин оказался в Москве.

Лидерство Китая в российских шпионских делах и рекорд ФСБ

По статистике дел о госизмене с 1997 по 2019 год, Китай - в лидерах среди стран, в пользу которых чаще всего действовали осужденные. Из 118 дел в 14 случаях фигурантов обвиняли в передаче гостайн КНР, подсчитывал в 2019 году "Коммерсант".

В 2004 году за покушение на шпионаж в пользу Китая в Приморье приговорили бывшего офицера Дальневосточного военного округа Игоря Юрьевича Лукина. Суд признал госизмену в том, что он вместе с предпринимателями Александром Белошапкиным и Виктором Поповым пытались передать за границу документы (например, учебник для летчиков), которые, как якобы думали осужденные, были секретными, но в действительности такими не являлись. По тому же делу осудили еще несколько военных и жителей Владивостока. Попов покончил с собой в камере до приговора.

Фигурантами дел о госизмене в пользу Китая регулярно становились и ученые. Так, 13 лет колонии в 2005 году получил красноярский физик Валентин Данилов. В 2012 году два профессора Балтийского государственного технического университета "Военмех" Святослав Бобышев и Евгений Афанасьев по делу о госизмене в пользу Китая получили 12 и 12 с половиной лет колонии строгого режима соответственно. В 2016 году сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимир Лапыгин получил семь лет колонии строгого режима за передачу секретной информации в Китай.

В начале 2020 года в госизмене обвинили президента Арктической академии Валерия Митько. С 2016 по 2018, два раза в год Митько ездил читать лекции в Даляньский университет Китая, читать лекции. По словам защиты, Митько обвиняли в том, что он "вывез в своем чемодане" документ с характеристиками подводных лодок, в том числе российской. Ученый отрицал вину и утверждал, что документ взят из открытых источников, а понадобился для лекций. Почти два года он провел под домашним арестом. В октябре 2022 года 81-летний ученый умер, дело в отношении него ФСБ прекратила.

В 2021 году 20 лет колонии по делу о госизмене в пользу Китая получил доцент МАИ Алексей Воробьёв. Его защищали адвокаты "Первого отдела", по их утверждениям, сначала Воробьева обвинили в контрабанде, якобы за то что он пытался отправить китайцам старый пульт от военного самолёта по просьбе провокатора из ФСБ, а затем в смартфоне учёного нашли фото давно опубликованного в интернете автореферата. Силовики обнаружили, что работа содержит гостайну, а на карте памяти смартфона - "китайская пыль".

В феврале 2022 года Приморский краевой суд приговорил К. к 12 годам колонии строгого режима за госизмену в форме шпионажа. Фамилию фигуранта суд так и не раскрыл. Мужчина якобы собирал секретные сведения о современных гидроакустических системах обнаружения подводных лодок для передачи представителю иностранного государства.

По подсчетам Би-би-си, с начала 2023 в России уже возбудили, как минимум 26 дел о госизмене - больше, чем за весь 2022 год. Только за прошлую неделю ФСБ завела четыре новых. Подробностей спецслужба не сообщила, известны лишь фамилии и инициалы фигурантов. В Лефортовском суде Москвы, который отправил их в СИЗО, Би-би-си отказались раскрыть даже их имена и отчества.

Максимальным наказанием по статье 275 УК до последнего времени было лишение свободы на срок до 20 лет. В пятницу 28 апреля президент Владимир Путин подписал поправки, предусматривающие за это преступление пожизненное.

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