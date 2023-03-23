Создателя мультфильма "Рик и Морти" Джастина Ройланда оправдали по делу о домашнем насилии. Из-за него он лишился работы

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джастин Ройланд категорически отрицал обвинения бывшей девушки

Прокуратура в США сняла обвинения c создателя культового мультсериала "Рик и Морти" Джастина Ройланда. В 2020 году против него было возбуждено дело о домашнем насилии, после чего он лишился работы.

Обвинения были отклонены из-за отсутствия убедительных доказательств, сообщила журналисту агентства "Ассошиэйтед-пресс" представительница прокуратуры округа Ориндж штата Калифорния.

В ответ на эти новости сам Ройланд, который также озвучивает двух главных героев "Рика и Морти", опубликовал у себя в твиттере пост со словом "справедливость" и своим заявлением, в котором он написал, что никогда не сомневался в подобном исходе дела.

В мае 2020 года на Ройланда подала в суд его сожительница, которая обвинила его в домашнем насилии с нанесением телесных повреждений. Она также утверждала, что он неправомерно лишал ее свободы путем угроз, насилия и обмана. Имя истицы не разглашалось.

Описанный ею инцидент, по ее словам, произошел в январе 2020 года и нанес ей психологическую травму.

Дело впервые было предано гласности лишь в январе 2023 года, когда Ройланд участвовал в предварительном слушании, настаивая на своей невиновности.

"Мы с нетерпением ждем возможности восстановить репутацию Джастина и помочь ему вернуться к нормальной жизни как можно скорее", - заявил тогда его адвокат.

"Сделать так, чтобы меня "отменили"

После того, как стало известно об обвинениях в адрес Ройланда, с ним тут же прервал работу Adult Swim - вечерний блок телеканала Cartoon Network, на котором выходит сериал "Рик и Морти". Появились также сообщения о том, что для следующего сезона мультфильма канал хотел пригласить другого человека для озвучки главных героев.

Автор фото, Adult Swim/WarnerMedia Подпись к фото, В 2018 и 2020 годах мультсериал "Рик и Морти" выиграл престижные награды "Эмми" как лучшая анимационная телепрограмма

Вскоре с Ройландом остановила сотрудничество и платформа Hulu, для которой он продюсировал мультсериалы "Солнечные противоположности" и "Человек-коала".

Ройланд также уволился по собственному желанию из Squanch Games - компании, производящей видео-игры, которую он помог основать в 2016 году.

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В своем твите после снятия обвинений Ройланд выразил разочарование тем, что так много людей поверили лжи в его адрес. Как написал режиссер, они сделали выводы "только на основе слов озлобленной бывшей девушки, которая решила обойти обычную процедуру и сделать так, чтобы меня "отменили".

"Тот факт, что это успешно было сделано, пусть и частично, - это позор", - добавил он.

43-летний Роланд создал мультфильм "Рик и Морти" в 2013 году вместе с коллегой Дэном Харманом, и с тех пор на Adult Swim вышло шесть сезонов сериала, который стал хитом и лауреатом престижной телепремии "Эмми".

Сериал, который обозреватели часто характеризуют как анархический и безумный, рассчитан на взрослых зрителей и рассказывает о взбалмошном ученом Рике и его внуке Морти.

Рик много пьет, его речь прерывает отрыжка и ругательства, а приключения, как правило, начинаются с авантюры, в которую Рик втягивает внука. Герои перемещаются с планеты на планету, попадают в разные измерения или, например, внутрь человеческого тела.

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