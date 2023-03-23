По Сеулу три часа гуляла зебра. Животное сбежало из местного зоопарка, но его удалось вернуть

36 минут назад

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Видео: как зебра гуляла по Сеулу и была поймана

Из зоопарка Сеула сбежал самец зебры, который в течение трех часов разгуливал по улицам южно-корейской столицы, пытаясь поживиться содержимым мусорных баков.

Животное по имени Серо (по-корейски это означает "вертикаль") удрало из зоопарка в четверг вечером. Сообщается, что зебра проломила деревянное ограждение вокруг вольера и отправилась на прогулку.

Жители города сделали множество видео, на которых Серо ходит по улицам, заполненным машинами и людьми и периодически заглядывает в баки с мусором.

В конце концов сотрудники зоопарка смогли загнать зебру в одну из узких улиц, а затем выстрелили в нее капсулой со снотворным. Заснувшее животное затем поместили в грузовик и отправили назад в зоопарк.

Серо всего около двух лет - он родился в сеульском зоопарке в 2021 году.

По словам сотрудников зоопарка, состояние здоровья животного сейчас удовлетворительное.

На веб-сайте зоопарка Сеула сказано, что в нем содержится более 400 животных 38 различных видов.

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