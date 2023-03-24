Британский король Карл III отложил государственный визит во Францию из-за протестов против пенсионной реформы

45 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Демонстрации в Париже и других городах страны сопровождались столкновениями с полицией

Первый государственный визит короля Великобритании Карла III во Францию, который должен был начаться в воскресенье, решено отложить, поскольку в стране не утихают массовые протесты против повышения пенсионного возраста.

О переносе визита официально сообщил Елисейский дворец, хотя накануне французские власти уверяли, что никаких опасений по поводу безопасности монарха нет и поездка состоится в соответствии с утвержденным планом.

Визит должен был продлиться три дня и окончиться во вторник совместным ужином короля Карла с президентом Эммануэлем Макроном в Версальском дворце. Однако именно на этот день французские профсоюзы наметили очередную национальную демонстрацию.

Автор фото, PA Media

С начала года это будет уже десятый день массовых протестных выступлений.

О новой дате визита Карла III пока не сообщается, однако Макрон уже заверил, что встреча пройдет как можно раньше, "чтобы Его Величество можно быть принять в условиях, более соответствующих дружеским оношениям [между нашими странами]".

Демонстрации и беспорядки

Прошедшие накануне протестные выступления против планов повышения пенсионного возраста стали самыми массовыми в стране с начала года.

По данным министерства внутренних дел, в четверг на улицы городов по всей стране вышло более миллиона протестующих, из них около 120 тысяч в Париже. В столице демонстрации местами переросли в беспорядки, и полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.

По всей стране было задержано 475 человек, 441 сотрудник полиции получил ранения.

Автор фото, @Bookee0 Подпись к фото, В Бордо во время демонстраций подожгли здание ратуши. Его достаточно быстро потушили

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Лидеры профсоюзов призывают продолжать протестные выступления, чтобы не допустить повышения пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет. Следующая демонстрация намечена на вторник.

Во время визита Карл III должен был посещать Бордо, где в четверг вечером после дня протестов и столкновений подожгли входную дверь городской ратуши. Кто именно совершил поджег, пока неизвестно, пожарные быстро потушили огонь.

В Париже, как сообщает Рейтер, в ходе в целом мирных демонстраций время полиции несколько раз приходилось усмирять протестующих в масках, когда те начинали бить витрины или сносить мебель. Демонстранты бросали в полицейских камни и файеры, в ответ те применили слезоточивый газ.

В результате столкновений один из полицейских потерял сознание, но его быстро перенесли в безопасное место.

"Демонстрация и выражение своего несогласия - право каждого, - написала в Твиттере премьер-министр Франции Элизабет Борн. - Но то насилие и та деградация, свидетелями которых мы стали сегодня, неприемлемы. Я благодарна полиции и спасателям, пришедшим на помощь".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В ходе демонстраций в Париже протестующие пожарные забрались на крышу и зажгли там файеры

"Я против этой реформы, и против того, что демократия больше ничего не значит, - цитирует одного из демонстрантов агентство Reuters. - Нас просто достало, что никто не отстаивает наши интересы".

"Только протестами мы можем добиться того, чтобы нас услышали, поскольку никакие другие способы … не смогли убедить власти отказаться от этой реформы", - сказал другой протестующий агентству AFP.

В результате акций протеста по всей стране было нарушено движение поездов, временно приостановлена работа нефтеперерабатывающих заводов, а учителя и сотрудники парижского аэропорта имени Шарля де Голля массово не вышли на работу.

Закрытыми для туристов в четверг оказались также Эйфелева башня и Версальский дворец, где до отмены визита планировался ужин короля Карла III с президентом Макроном.

Сообщается также, что в Руане на севере страны серьезную травму руки получила молодая женщина. По словам свидетелей, в нее попала светошумовая граната, выпущенная полицией для разгона демонстрантов, в результате чего женщине оторвало палец.

Столкновения с полицией происходили и в других городах, таких как Нант, Ренн и Лорьян.

Профсоюзы и левые политические силы считают, что демонстрации должны возыметь необходимый эффект, однако как ситуация будет развиваться дальше, пока непонятно.

Власти надеются, что со временем протесты ослабнут, а насилие на улицах оттолкнет людей.

С начала года во Франции провели уже девять демонстраций протеста, и во вторник профсоюзы страны призывают людей выйти на улицы в десятый раз.

Парижские сборщики мусора, начавшие забастовку против пенсионной реформы еще 6 марта, продлили ее до следующего понедельника.

Беспорядки вызваны решением правительства провести закон о повышении пенсионного возраста через нижнюю палату парламента, где у нее нет абсолютного большинства, без голосования.

В рамках реформы возраст выхода на пенсию во Франции увеличивается с 62 до 64 лет, а необходимый для этого стаж работы - с 41,5 до 43 лет. Макрон настаивает, что без этих изменений пенсионная система не сможет оставаться на плаву из-за старения населения.

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