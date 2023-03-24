В Черногории арестован создатель криптовалют Luna и TerraUSD До Квон. Его считают виновником "крипто-обвала"

час назад

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Полиция Черногории арестовала беглого южнокорейского предпринимателя До Квона, которого считают ответственным за обвал криптовалют TerraUSD и Luna в мае прошлого года, в результате чего инвесторы потеряли более 40 млрд долларов. Этот крах привел к резкому падению криптовалют в целом.

Факт ареста подтвердили власти Южной Кореи, где в сентябре был выписан ордер на его арест за нарушение правил финансового рынка. В США До Квону также заочно предъявлены обвинения в "организации мошеннических схем с активами в криптовалюте на миллиарды долларов".

Компания Terraform Labs, одним из основателей и совладельцем которой является Де Квон, пока не ответила на запрос Би-би-си с просьбой о комментарии.

Изначально считалось, что Де Квон скрылся в Сербии. Из Сеула в Белград даже была направлена делегация для переговоров о его выдаче, поскольку между двумя странами нет договора о взаимной экстрадиции.

Сам бизнесмен отрицал, что скрывается от правосудия, но своего местонахождения при этом не раскрывал.

У Черногории также нет договоров об экстрадиции ни с США, ни с Южной Кореей.

Поддельные документы

Первым новостью об аресте поделился в "твиттере" министр внутренних дел Черногории Филип Аджич, сообщив, что в четверг в аэропорту Подгорицы был задержан "один из самых разыскиваемых в мире беглецов".

Как уточнил министр, подозреваемый путешествовал по поддельным документам, выписанным на вымышленное имя. Поэтому на тот момент черногорские власти ждали официального подтверждения личности мужчины из Сеула.

В пятницу полиция Южной Кореи подтвердила, что отпечатки пальцев задержанного в Черногории мужчины совпадают с отпечатками До Квона в национальной дактилоскопической базе.

Согласно обвинительному заключению прокуратуры США, обнародованному накануне окружным судом Манхэттена, бизнесмену предъявлен целый ряд обвинений, в том числе в мошенничестве с финансовыми активами с использованием электронных средств.

Адвокат арестованного пока не ответил на запрос Би-би-си о комментарии.

Что произошло с Luna и TerraUSD

В феврале власти США заявили, что До Квон и Terraform Labs "не предоставили общественности полную, правдивую и достоверную информацию" о своих криптовалютах - в первую очередь - Luna и TerraUSD, как того требует регулирующее законодательство.

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Представители компании и лично До Квон якобы неоднократно заявляли, что токены будут расти в цене, вводя инвесторов в заблуждение относительно стабильности TerraUSD.

Однако в мае прошлого года стоимость токена и связанной с ним криптовалюты Luna обрушилась почти до нуля.

Это привело к панике среди инвесторов и массовому сбросу (распродаже) всех основных криптовалют, в том числе биткойна, Ethereum и Tether, что в результате обрушило рынок в целом.

"Я убит тем горем и болью, которые принесло вам мое изобретение", - заявил тогда Квон.

По данным аналитической компании Elliptic, вкладчики в TerraUSD и Luna по всему миру потеряли в общей сложности около 42 млрд долларов.

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