Британия и ЕС окончательно одобрили соглашение о Северной Ирландии. Почему это важно

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В пятницу договор ратифицировал главный переговорщик ЕС в Лондоне Марош Шефкович и глава МИД Британии Джеймс Клеверли

Великобритания и Европейский союз окончательно утвердили так называемый Виндзорский рамочный договор, урегулировавший спор о статусе Северной Ирландии, который продолжался с 2019 года, когда Лондон подписал соглашение о выходе из ЕС.

В начале марта сделка была согласована премьер-министром Риши Сунаком и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые встретились в Виндзоре. Позже ее утвердил парламент Великобритании.

Документ должен упросить торговлю между Северной и остальными частями Соединенного Королевства, но предоставляет Белфасту большую автономию в урегулировании вопросов с Евросоюзом.

Соглашение поддержали почти все партии Северной Ирландии, кроме юнионистской (то есть выступающей за более тесные связи региона с Лондоном) DUP. В среду эта политическая сила проголосовала против ключевого аспекта сделки - и она по-прежнему отказывается принимать участие в североирландском правительстве.

В пятницу главный переговорщик ЕС в Лондоне Марош Шефкович и глава МИД Британии Джеймс Клеверли ратифицировали новое соглашение о выходе страны из Евросоюза.

В чем была проблема?

В связи с решением выйти из Евросоюза перед Британией стал очень серьезный вопрос - как избежать появления зримой и осязаемой границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. На отсутствии этой границы строились соглашения, которые больше 20 лет назад положили конец кровавому конфликту в Ольстере, а ее восстановление несло бы совершенно реальную угрозу новой вспышки.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Сделка была одобрена в прошлом месяце премьером Британии и клавой Евросомиссии

В 2019 году Лондон и Брюссель договорились, что грузы, прибывающие из остальной Британии в Северную Ирландию, будут проходить таможенный контроль в североирландских портах. Таким образом можно было избежать введения проверок на территории самого острова Ирландия.

Однако это решение породило новые проблемы - и бытовые (временная или постоянная невозможность ввозить некоторые товары), и политические (сторонники сохранения СИ в составе Соединенного Королевства были возмущены появлением таможенной границы между провинцией и остальной территорией страны).

О чем удалось договориться в Виндзоре?

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Грузы, идущие из Британии в Северную Ирландию, теперь будут проходить условную границу между нею и остальной страной либо по "зеленому", либо по "красному" коридору. По "зеленому" - без досмотра - будут пропускать грузы, которые не пойдут дальше на территорию Евросоюза (то есть в Республику Ирландия). По "красному", с досмотром и таможенными формальностями, пойдут грузы, предназначенные для ЕС.

Грузы, идущие из Северной Ирландии в остальные части Соединенного Королевства, не подлежат таможенному оформлению.

Некоторые законы и правила Евросоюза по-прежнему будут распространяться на Северную Ирландию, но ее парламент (Ассамблея) получит право квалифицированным большинством отклонять новые законы и правила ЕС на своей территории.

Подробно в том, как будет работать новое соглашение, политикам и экспертам еще предстоит разобраться.

По словам представителей ЕС, переговорщикам в результате удалось одновременно защитить и единый рынок 27 стран-членов, входящих в Евросоюз, и внутренний рынок Британии.

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