Нетаньяху и в Лондоне преследуют протесты против судебной реформы

41 минуту назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, "Гражданка, не служанка" написано на плакате протестующих. Эта группа женщин пришла одетыми как героини антиутопического фильма "Рассказ служанки" об обществе, в котором захватили власть ультраправые

Сотни демонстрантов собрались в пятницу около резиденции премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который принимал у себя главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху. В Израиле уже третий месяц не стихают протесты против планов премьер-министра усилить контроль властей над судебной системой путем радикальных реформ.

Встреча в Лондоне была посвящена угрозам со стороны Ирана и войне в Украине, но, как сообщили по ее результатам на Даунинг-стрит, британский премьер-министр также подчеркнул: "Важно придерживаться демократических ценностей, находящихся в основе наших отношений, включая предложенные реформы судебной системы в Израиле".

Активисты, собравшиеся в Лондоне, принесли с собой флаги Израиля и скандировали слова "позор" и "предатель" на иврите, пока Нетаньяху и Сунак пожимали руки у двери на Даунинг-стрит, 10.

На плакатах были лозунги о том, что Нетаньяху разрушает демократию и хочет превратить Израиль в диктатуру.

"Для меня важно быть здесь сегодня, потому что очень вероятно, что в Израиле скоро наступит момент, когда люди там уже не смогут протестовать", - сказала одна из пришедших, мать двоих детей Дана Дрори.

Как сообщила газета Jerusalem Post, изначально лидеры двух стран планировали фотосессию перед прессой, но ее отменили, как и совместное заявление перед входом в здание.

Первый закон принят

За несколько часов до вылета в Лондон Нетаньяху выступил с телевизионным обращением, пообещав восстановить единство в Израиле, но не объяснив, каким образом этого можно достичь. Он добавил, что не собирается отказываться от своих реформ.

"Мы не можем позволить, чтобы какие-то разногласия поставили под угрозу наше общее будущее", - заявил Нетаньяху.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Протесты в Тель-Авиве в четверг

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В четверг парламент Израиля, Кнессет, уже принял первый закон из предложенного плана Нетаньяху, который ограничивает возможности для отстранения премьер-министра.

По этому закону главный прокурор страны не может отстранить премьер-министра от власти, признав его не способным управлять страной. Это будет возможно только при согласии двух третей членов кабинета министров.

После длительных дебатов закон был принят 61 голосом против 47 в парламенте со 120 депутатами.

Правительство предложило его в феврале после того, как главный прокурор Израиля Гали Бахарав-Миара заявила, что премьер-министр Нетаньяху не может участвовать в реформировании судебной системы, так как сам находится под следствием с 2017 года. Он обвиняется в мошенничестве, коррупции и злоупотреблении доверием. В случае признания его виновным Нетаньяху суммарно грозит до 13 лет тюремного заключения.

Сам премьер-министр отрицает свою вину, называя дело против себя "охотой на ведьм", не предоставляя при этом доказательств своей невиновности.

За несколько часов до голосования в парламенте оппоненты начали свой "день паралича". Десятки тысяч демонстрантов собрались на улицах Тель-Авива и других городов и заблокировали крупные дороги. В Тель-Авиве полиция разгоняла толпу, собравшуюся на оживленном шоссе, с помощью водяной пушки. По всей стране были арестованы десятки человек за участие в беспорядках.

Вечером демонстранты направились к ультраортодоксальному пригороду Тель-Авива Бней-Браку, в котором широко распространена поддержка планов правительства. Предварительно активисты установили там столы и стулья, развесили флаги Израиля и пригласили жителей города на примирительные переговоры об изменениях законодательства, которых хочет добиться правительство. Корреспонденты Би-би-си на месте событий передают, что беседы приняли жаркий, но не насильственный характер.

К протестам присоединяется все больше военнообязанных, которые отказываются служить.

Чего хочет Нетаньяху

Суть реформ Нетаньяху в том, чтобы лишить судебную власть возможности влиять на решения законодательных и исполнительных инстанций.

В Израиле парламент состоит из одной палаты. Контроль за действиями правительства до сих пор осуществлял Верховный суд, блокировав принятие законов, которые считал неконституционными.

Предлагаемые поправки подразумевают, что любое вето можно будет преодолеть простым парламентским большинством в 61 голос.

Иными словами, правящая коалиция, которая как раз и располагает большинством кресел в Кнессете, сможет всегда обходить вето Верховного суда, беспрепятственно принимать или отменять любые законы.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Тель-Авиве и других городах протестующие в четверг перекрыли оживленные шоссе

Противники реформы называют ее концом демократии в Израиле. Они опасаются, что в стране расцветет коррупция, а ультранационалисты и ультраортодоксы, из которых состоит нынешняя правящая коалиция, смогут ограничить демократические свободы,- в частности, право на протесты, а также право голоса для живущих в Израиле арабов.

Правительство утверждает, что его реформа - это воля народа, и она необходима для дальнейшего прогресса во всех областях.