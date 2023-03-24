Северное сияние опустилось до южной Англии: фото

42 минуты назад

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Автор фото, SALTINE ROB / WEATHER WATCHERS Подпись к фото, Северное сияние в Шотландиии

На юге Англии и в Уэльсе в ночь на пятницу было можно наблюдать северное сияние. Мы собрали фотографии.

В ночь на пятницу была зафиксирована геомагнитная буря, из-за которой сияние, обычно видное только в Шотландии или дальше на севере, наблюдалось даже в южных частях Британских островов.

"Это было лучшее сияние, которое я видел так далеко на юге - зеленые и фиолетовые оттенки можно было разглядеть невооруженным глазом", - рассказал Би-би-си один из очевидцев.

Еще одна причина того, что сияние можно было увидеть ни юге Англии, - это относительная близость к летнему солнцестоянию. В дни равноденствия из-за наклона оси Земли в верхних слоях атмосферы больше светящихся частиц.

В прошлый раз северное сияние с территории Британских островов можно было наблюдать меньше месяца назад. Это тоже довольно необычно.

Автор фото, SHIRLEY YOU CANT BE CIRRUS / WEATHER WATCHERS

Автор фото, JEKABS SILACERPS / WEATHER WATCHERS Подпись к фото, А так оно выглядело в Уэльсе

Автор фото, JIMSBACKDOOR / WEATHER WATCHERS Подпись к фото, Северное сияние в Шотландиии, Абердиншир

Автор фото, SA37Y / WEATHER WATCHERS Подпись к фото, Абердиншир, Шотландия

Автор фото, KERNOW NICK / WEATHER WATCHERS Подпись к фото, Так небо выглядело в Корнуолле на юге Англии

Автор фото, ETA / WEATHER WATCHERS Подпись к фото, Норт-Тайнсайд, северо-восток Англии