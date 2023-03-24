Северное сияние опустилось до южной Англии: фото
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На юге Англии и в Уэльсе в ночь на пятницу было можно наблюдать северное сияние. Мы собрали фотографии.
В ночь на пятницу была зафиксирована геомагнитная буря, из-за которой сияние, обычно видное только в Шотландии или дальше на севере, наблюдалось даже в южных частях Британских островов.
"Это было лучшее сияние, которое я видел так далеко на юге - зеленые и фиолетовые оттенки можно было разглядеть невооруженным глазом", - рассказал Би-би-си один из очевидцев.
Еще одна причина того, что сияние можно было увидеть ни юге Англии, - это относительная близость к летнему солнцестоянию. В дни равноденствия из-за наклона оси Земли в верхних слоях атмосферы больше светящихся частиц.
В прошлый раз северное сияние с территории Британских островов можно было наблюдать меньше месяца назад. Это тоже довольно необычно.