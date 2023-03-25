Близкий контакт. Между Луной и Землей пролетит астероид 2023 DZ2, способный уничтожить город

10 минут назад

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Автор фото, Gianluca Masi, The Virtual Telescope Project Подпись к фото, Астероид можно будет разглядеть в ночном небе с помощью бинокля

В субботу вечером между орбитами Земли и Луны пролетит огромный астероид, способный уничтожить целый земной город. К счастью для нас, он пролетит мимо и Земли, и ее спутника, говорят в американском космическом агентстве NASA.

Диаметр астероида 2023 DZ2 - от 40 до 90 метров. В 19:49 по Гринвичу (или 22:49 по московскому времени) он пролетит на расстоянии примерно 175 тыс. километров от Земли, перед этим пролетев мимо Луны.

Такие большие астероиды редко приближаются к нашей планете настолько близко. Астрономы называют пролет астероида событием, которое происходит раз в десятилетие.

Как заявили в NASA, пролет астероида даст ученым возможность его внимательно изучить, в том числе и для того, чтобы подготовиться к возможному столкновению подобного объекта с Землей.

"Риск того, что этот "убийца городов" ударит по Земле, нулевой, но его приближение даст нам великолепную возможность для наблюдений", - говорит глава департамента планетарной обороны Европейского космического агентства Ричард Моиссл.

По предварительным данным, 2023 DZ2 представляет научный интерес, добавляет астроном, но состав астероида ученые пока не определили - для этого нужно больше данных.

Новая встреча

Благодаря близости пролета, астероид можно будет наблюдать с Земли с помощью бинокля или небольшого телескопа. Также на пролет можно будет посмотреть в интернете в прямом эфире с помощью проекта The Virtual Telescope Project.

Автор фото, NASA Подпись к фото, Изображение астероида 2023 DZ2 на сайте НАСА

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По расчетам ученых, 2023 DZ2 снова пролетит недалеко от орбиты Земли в 2026 году, однако и тогда он не столкнется с нашей планетой.

Ранее в марте ученые обнаружили еще один астероид похожего размера, 2023 DW, и в какой-то момент исследователи даже давали небольшой шанс (1 к 432), что он попадет в нашу планету 14 февраля 2046 года, на день святого Валентина.

Сейчас Моиссл говорит, что 2023 DW разминется с Землей примерно на 4,3 млн км.

Даже если большой астероид встанет на курс столкновения с Землей, теперь у человечества есть возможность защититься.

В сентябре прошлого года NASA впервые провело эксперимент по изменению орбиты астероида с помощью непилотируемого корабля. Зонд американского космического агентства НАСА врезался в астероид Диморф диаметром 163 м.

Это была первая попытка человечества отработать механизм планетарной защиты. Орбита астероида действительно со временем изменилось, но в августе прошлого года ученые заявили, что на нее могли повлиять и другие факторы.

Автор фото, NASA

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