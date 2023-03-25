СМИ: на экономиста Константина Сонина завели уголовное дело о "военных фейках"
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
На известного экономиста Константина Сонина завели уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщают источники "Интерфакса".
Представитель московского управления Следственного комитета России официально подтвердила, что дело о "военных фейках", обвиняемыми в которых за последний год стали десятки человек, возбудили против 51-летнего мужчины.
Имя она не назвала, уточнив лишь, что подозреваемый находится за рубежом, а к уголовной ответственности его привлекают за публикации в телеграм-канале. О каких именно публикациях идет речь, агентство не уточняет.
Источника "Интерфакса" сообщил, что это российский экономист, профессор Чикагского университета, бывший научный руководитель факультета экономических наук НИУ ВШЭ Константин Сонин.
Связанное с московскими властями информационное агентство "Москва" утверждает, что дело на Сонина завели за три поста, в которых якобы содержалось то, что власти считают "военными фейками".
Сам Сонин пока не прокомментировал ситуацию.
- LIVE: Последние новости в режиме реального времени
- РЕПОРТАЖ: В окопах Донбасса, где каждую секунду может ждать смерть. Как ВСУ сдерживают российское наступление
- РАСЛЕДОВАНИЕ: В России новая волна повесток в военкоматы: кто их получает и что это значит
- ИНТЕРВЬЮ: "Мне не за что платить штраф". Максим Покровский, на которого завели дело о "дискредитации" армии РФ
- АНАЛИЗ: Продвижение России под Авдеевкой и разведка боем ВСУ в Запорожье. Что происходит на российско-украинском фронте