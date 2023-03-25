СМИ: на экономиста Константина Сонина завели уголовное дело о "военных фейках"

11 минут назад

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Автор фото, Getty Images

На известного экономиста Константина Сонина завели уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщают источники "Интерфакса".

Представитель московского управления Следственного комитета России официально подтвердила, что дело о "военных фейках", обвиняемыми в которых за последний год стали десятки человек, возбудили против 51-летнего мужчины.

Имя она не назвала, уточнив лишь, что подозреваемый находится за рубежом, а к уголовной ответственности его привлекают за публикации в телеграм-канале. О каких именно публикациях идет речь, агентство не уточняет.

Источника "Интерфакса" сообщил, что это российский экономист, профессор Чикагского университета, бывший научный руководитель факультета экономических наук НИУ ВШЭ Константин Сонин.

Связанное с московскими властями информационное агентство "Москва" утверждает, что дело на Сонина завели за три поста, в которых якобы содержалось то, что власти считают "военными фейками".