Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие, заявил Путин

25 марта 2023, 17:28 GMT Обновлено 28 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. По его словам, об этом он договорился с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как утверждает Путин, это будет сделано без нарушения режима нераспространения ядерного оружия.

При этом, по словам Путина, Россия уже помогла переоборудовать 10 белорусских военных самолетов для применения тактического ядерного оружия и передала Минску ракетные комплексы "Искандер", которые могут нести такие заряды. Президент России добавил, что на территории Беларуси до 1 июля будет закончено строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Подготовка экипажей "Искандеров" должна начаться 3 апреля.

По словам Путина, "поводом послужило заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять снаряды на Украину с обедненным ураном".

"Но даже вне контекста этих событий Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".

Ранее власти Британии подтвердили, что в числе артиллерийских снарядов для танков Challenger-2, которые получит Украина, будут боеприпасы с обедненным ураном. Однако власти западных стран и эксперты напоминают, что такие снаряды предназначены для борьбы с тяжелой техникой и не имеют никакого отношения к ядерным вооружениям. Кроме того, боеприпасы с с обедненным ураном есть и на вооружении самой России.

По словам Путина, США "разместили уже давно на территории своих стран-союзников, стран НАТО, в Европе свое тактическое ядерное оружие, в шести государствах". "Если память не изменяет, это ФРГ, Турция, Нидерланды, Бельгия, Италия и Греция", - сказал он.

"Александр Григорьевич прав, он говорит: ну слушайте, мы же ваши ближайшие союзники. Почему американцы своим союзникам делают это, на их территории размещают, учат, кстати говоря, их экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений", - заявил Путин.

Россия, Беларусь и "Искандеры"

Последнее ядерное оружие, размещенное еще во времена Советского Союза, было вывезено из Беларуси в Россию в 1996 году. Однако тема его возвращения обсуждается уже давно.

Автор фото, Getty Images

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Передачу Беларуси российских ракетных комплексов "Искандер-М" Путин и Лукашенко обсуждали еще в июне прошлого года, когда белорусский президент приезжал в Санкт-Петербург.

Тогда Путин сказал, что передача произойдет "в ближайшие месяцы", и подчеркнул, что такие ракеты могут нести ядерное оружие.

"Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос об этом, решение у нас принято. Мы в течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы "Искандер-М", которые, как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении", - сказал тогда президент России.

Тем не менее, в заявлении Путина в субботу подчеркивается, что ядерные заряды не передаются Беларуси, а только размещаются на ее территории.

Тогда же прозвучала просьба Лукашенко модернизировать с российской помощью белорусскую авиацию - президент жаловался на полеты самолетов НАТО у границ Беларуси.

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