Смертоносный торнадо в Миссисипи: целый город сметен с лица земли

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Последствия торнадо в Миссисипи

Согласно последним данным, по меньшей мере 26 человек погибли в Миссисипи и Алабаме в результате смертоносного торнадо, обрушившегося на юг США в ночь на субботу.

Правительство штата Миссисипи объявило чрезвычайное положение, продолжаются поиски выживших.

В управлении по чрезвычайными ситуациями штата Миссисипи предупредили, что по мере разбора завалов количество жертв и пострадавших может возрасти.

Больше всего пострадали небольшие города в сельской местности. Там валились деревья, оборваны провода электропередачи, десятки тысяч домов остались без света.

Разрушения также принесли проливные дожди и град размером с мячик для гольфа, выпавший в южных районах Миссисипи.

Автор фото, Getty Images

Город Роллинг-Форк на западе округа Шарки, где живет около двух тысяч человек, почти полностью стерт с лица земли.

"Я ничего подобного в своей жизни не видела. Это был чудесные маленький городок, а теперь его нет", - сказала в комментарии CNN местная жительница Бренди Шова.

Удар торнадо оказался точечным: пышные фермерские угодья в окрестностях совершенно не тронуты, деревья не повалены ветром. Однако оказавшиеся на пути торнадо дома были полностью уничтожены.

Автор фото, USA TODAY NETWORK/Reuters

Торнадо обрушился посреди ночи - люди спали и не слышали сигналов тревоги. Для многих первым признаком катастрофы стал звук.

По словам Франциско Макнайта, он уцелел чудом. Он рассказал Би-би-си, что единственным сигналом о том, что происходит что-то странное, был шум - он никогда не слышал такого завывания ветра.

Автор фото, Getty Images

Он выглянул на улицу, а затем побежал в ванную комнату и залез в ванну. По его словам, это его и спасло.

Единственная уцелевшая часть его дома - это две стены ванной комнаты.

По словам Макнайта, торнадо продолжался всего 5-10 минут. Все это время он просидел в ванне.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Один из жителей Роллинг Форк пытается спасти вещи из автомобиля

По словам спасателей, многих пришлось извлекать из-под груд щебня. В округе Шарки несколько полицейских патрулей числятся пропавшими без вести.

"Мы пытаемся предоставить людям место для ночлега, еду и медицинскую помощь, чтобы им было где преклонить голову, потому что они потеряли все", - сказал Джон Браун, представитель Красного Креста в Алабаме и Миссисипи.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Мэр города Роллинг Форк Элдридж Уолкер сказал CNN: "Моего города больше нет. Когда я смотрю по сторонам, все, что я вижу - это опустошение"

По его словам, город похож на зону боевых действий. "Город выглядит так, как будто тут разорвалась бомба" - сказал он.

Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз в субботу посетил Силвер-Сити и Вайнону, чтобы встретиться с пострадавшими жителями, на которых обрушилась стихия. В своем "Твиттере" Ривз назвал ситуацию трагедией.

Автор фото, Reuters

Президент США Джо Байден также выразил поддержку пострадавшему региону. Он назвал кадры из Миссисипи душераздирающими и сказал, что федеральное правительство сделает все возможное, чтобы помочь пострадавшим.

В воскресенье ожидаются новые штормы в Алабаме и Джорджии, которые могут принести крупный град.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Видео с камеры наблюдения в школе в Миссисипи показывает силу урагана

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: