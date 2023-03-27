Нетаньяху отложил судебную реформу на фоне протестов и всеобщей забастовки

23 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Десятки тысяч людей протестовали в понедельник около здания Кнессета в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отложить второе и третье чтение вызвавшего массовое недовольство законопроекта о реформе судебной системы до следующей сессии парламента.

"Стремясь предотвратить раскол нации, я решил отложить второе и третье чтение, чтобы достичь широкого консенсуса", - сказал он в телеобращении.

Ранее о решении отложить реформу до летней сессии Кнессета заявила ультраправая коалиционная партия "Еврейская сила".

"Я согласился снять вето в обмен на обещание премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что законопроект будет представлен на утверждение Кнессета на следующей сессии", - говорится в заявлении министра национальной безопасности Израиля и лидера "Еврейской силы" Итамара Бен-Гвира.

В Израиле уже третий месяц не стихают протесты из-за планов правительства ограничить полномочия Верховного суда. Сейчас суд имеет возможность блокировать решения парламента, если сочтет их неправомерными.

Протесты продолжаются с начала этого года, но на прошлой неделе они обострились. В воскресенье и понедельник возле здания Кнессета в Иерусалиме собрались десятки тысяч израильтян.

В стране была объявлена всеобщая забастовка в знак протеста против реформы, к которой присоеденились работники транспорта, медики, госслужащие, банкиры и работники частных компаний.

В результате работа практически всех учреждений была парализована - рейсы из главного международного аэропорта страны "Бен-Гурион" были приостановлены, работу также прекратили основные порты страны.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Иерусалиме полиция задержала нескольких протестующих, сообщалось также о стычках

Против почти все

Утром в понедельник стало известно, что партнер Нетаньяху по коалиции и министр финансов страны Бецалель Смотрич - лидер ультраправой партии "Религиозный сионизм", - предлагает приостановить действие закона о пересмотре судебной системы.

Ультраортодоксальные партии, представленные в Кнессете, тоже дали свое согласие.

Дольше всех сопротивлялся лидер "Еврейской силы" и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир.

Он заявлял, что правительство не должно "сдаваться анархии" после ночных протестов.

"Реформа системы правосудия не должна быть остановлена", - добавил он.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В Тель-Авиве тысячи людей перекрыли главную магистраль Аялон в знак протеста против планов правительства

Всеобщая забастовка

Глава профсоюзной федерации "Гистадрут" Арнон Бар-Давид призвал к общенациональной забастовке, которая началась в понедельник.

Первым к действиям приступил профсоюз работников аэропорта - уже через несколько минут после призыва вылеты из аэропорта "Бен-Гурион" были приостановлены.

Израильская медицинская ассоциация и Федерация местных властей также заявили, что присоединяются к забастовке.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила, что с полудня понедельника начинает закрывать все свои филиалы в Израиле.

В сообщении под заголовком "всеобщая забастовка" говорится, что это происходит одновременно с акцией профсоюзной федерации "Гистадрут".

Закрылись также дипломатические представительства Израиля за рубежом.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство остановить принятие законов о судебной реформе

Отставка министра обороны

В воскресенье Нетаньяху уволил министра обороны страны Йоава Галанта после того, как тот публично призвал правительство приостановить реформу.

По его словам, она вызвала в обществе гигантский раскол и беспрецедентное чувство гнева, боли и разочарования, которые распространились и на армию.

После этого заявления Нетаньяху заявил министру, что потерял к нему доверие, и Галлант больше не может возглавлять оборонное ведомство.

Яир Лапид, лидер оппозиции в парламенте и бывший премьер-министр, призвал Нетаньяху отменить увольнение Галанта.

"Давайте отправимся в резиденцию президента и начнем национальный диалог, в конце которого у нас будет конституция, основанная на Декларации независимости, и государство, в котором мы все будем жить вместе и со взаимным уважением", - сказал он.

Он добавил, что премьер-министр уволил Галанта "только по одной причине - он говорил правду".

Автор фото, Reuters

Авторитарная тенденция

С 2021 года в судах рассматриваются обвинения в адрес Нетаньяху во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Он отрицает любые правонарушения и утверждает, что стал жертвой мести своих политических оппонентов.

Минувшей осенью, победив на выборах и вновь возглавив правительство, Нетаньяху взялся за судебную реформу. По мнению протестующих, таким образом премьер пытается не допустить, чтобы суд мог лишить его должности.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "День сопротивления против диктатуры". Новые протесты в Израиле

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Суть реформ Нетаньяху заключалась в том, чтобы лишить судебную власть возможности влиять на решения законодательных и исполнительных органов.

Израильский Верховный суд может отменять законы, которые он считает неконституционными.

Предлагаемые поправки предусматривали, что любое подобное решение можно перечеркнуть простым парламентским большинством. Израильский парламент состоит из единственной палаты, в которой 120 депутатов. Таким образом, правящая коалици с большинством хотя бы в 61 голос в Кнессете могла бы беспрепятственно принимать или отменять любые законы.

Кроме того, правительство хотело получить возможность влиять и на назначение судей Верховного суда - сейчас они выбираются самими членами судейского корпуса.

Наконец, с министров снималась обязанность следовать рекомендациям юридических советников, которые, в свою очередь, подчиняются независимому от правительства генеральному прокурору.