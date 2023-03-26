В Тульской области взорвался беспилотник, есть пострадавшие. Что известно
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Днем в воскресенье в городе Киреевск Тульской области прогремел взрыв, в результате которого были повреждены три многоквартирных дома и пострадали три человека, сообщили местные власти.
По предварительной версии, причиной взрыва стал беспилотник с боеприпасом, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Агетство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы России пишет, что речь идет об украинском БПЛА Ту-141 "Стриж".
"Украинский БПЛА Ту-141 "Стриж" стал причиной взрыва в городе Киреевске Тульской области. Беспилотник был начинен взрывчаткой", - цитирует агентство своего собеседника.
Ранее, МЧС заявило о том, что взрыв прозвучал в 15:19 по местному времени.
"Двое пострадавших - 2002 года и 2006 года рождения, у них осколочные раны, скорая [помощь] на месте. Есть воронка", - сообщило ведомство. Позже местные власти добавили, что число раненых осколками возросло до трех.
Местные СМИ и телеграм-каналы публикуют кадры из города, на которых видна воронка от взрыва.
По данным телеграм-канала "База", диаметр воронки составляет от 10 до 15 метров, глубина - почти 8 метров.
- В здании ФСБ в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар. Один человек погиб
- Рейд "диверсантов" в Брянскую область. Кто и зачем его устроил и другие вопросы (на некоторые из которых пока нет ответов)
- Взрывы на стратегических авиабазах под Рязанью и в Энгельсе: Россия подтвердила гибель военных и обвинила Украину
Сообщается также, что помимо жилых домов были частично разрушены четыре хозяйственных постройки.
Как сообщает комитет по региональной безопасности Тульской области, на месте работают оперативные службы, и в настоящий момент угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет.
- LIVE: Последние новости в режиме реального времени
- РЕПОРТАЖ: В окопах Донбасса, где каждую секунду может ждать смерть. Как ВСУ сдерживают российское наступление
- РАСЛЕДОВАНИЕ: В России новая волна повесток в военкоматы: кто их получает и что это значит
- ИНТЕРВЬЮ: "Мне не за что платить штраф". Максим Покровский, на которого завели дело о "дискредитации" армии РФ
- АНАЛИЗ: Продвижение России под Авдеевкой и разведка боем ВСУ в Запорожье. Что происходит на российско-украинском фронте
Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
Подпишитесь на нашу рассылку "Контекст": она поможет вам разобраться в событиях.