Новым лидером Шотландской национальной партии стал Хумза Юсаф

час назад

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Автор фото, Getty Images

Новым лидером Шотландской национальной партии (SNP) стал Хумза Юсаф, набравший более 52% голосов однопартийцев.

Выборы нового лидера партии начались 13 марта. Месяцем ранее лидер Шотландской национальной партии и первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о своей отставке после более чем восьми лет работы на этом посту.

В конкурсе приняли участие Кейт Форбс, министр финансов, оказавшаяся в центре скандала из-за своих взглядов на однополые браки, Эш Риган, уволившаяся с министерского поста из-за гендерных реформ в Шотландии и теперь пытающаяся объединить движение за независимость, и Юсаф, кандидатуру которого поддержало руководство партии.

Во вторник кандидатуру победителя будут рассматривать в Холируде - шотландском парламенте, после чего (если все пойдет по плану) он будет утвержден в качестве нового первого министра Шотландии.

SNP выбирает лидера впервые с 2004 года: сама Стерджен сменила Алекса Салмонда в 2014 году, будучи единственным кандидатом.

Хумза Юсаф стал пятым лидером партии с 1979 года. Его главная задача - объединить партию, которая в последние годы доминировала в шотландской политике, но после ухода Стерджен глубоко раскололась по целому ряду вопросов.

Юсаф сразу заявил, что будет представлять всех жителей Шотландии, если его утвердят новым первым министром, независимо от их политических предпочтений.

Он также сказал, что будет продолжать настаивать на независимости Шотландии.

"Я всегда, как и сейчас, будучи 14-м лидером этой великой партии, был полон решимости, что мы добьемся независимости Шотландии - вместе, как одна команда", - сказал он, добавив, что Шотландия - это европейская страна.

Столкновение с реальностью

Юсаф сразу же столкнется со множеством сложных вопросов, в частности с тем, следует ли продолжать бороться с решением правительства Великобритании заблокировать гендерные реформы в Шотландии. С наследством Николы Стерджен - новой схемой возврата депозитов и новой национальной социальной службой, - тоже предстоит что-то делать.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Хумза Юсаф считается преемником Николы Стерджен и, как предполагается, будет продолжать ее политику

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Немало хлопот победителю доставят и служба здравоохранения, пребывающая в глубоком упадке, и система образования, которая так и не смогла решить задачу сократить разрыв между успеваемостью самых бедных и самых преуспевающих учеников, поставленную предыдущим первым министром.

Непонятно также, как сложатся отношения нового лидера со своими "зелеными" партнерами. Руководители партии "зеленых" Патрик Харви и Лорна Слейтер заявили в выходные, что новый первый министр должен представлять "прогрессивные ценности", чтобы коалиция продолжало действовать, и что обязательства по климатической справедливости и правам секс-меньшинств "не подлежат обсуждению".

Под руководством Николы Стерджен две партии подписали соглашение о партнерстве. Будет ли это продолжаться при новом лидере - неясно. А это важно, потому что в Шотландии сейчас "подвешенный" парламент: 64 места у SNP и столько же в сумме у двух остальных.

Во вторник днем депутаты парламента будут голосовать по вопросу о том, кто станет первым министром, и голосов националистов недостаточно, чтобы гарантированно утвердить новую кандидатуру. Отношения с политическими конкурентами тоже будут непростыми.

Секретарь правительства Великобритании по делам Шотландии Алистер Джек уже призвал нового лидера "перейти от конфронтации к сотрудничеству" в отношениях с Вестминстером, заявив, что "фундаментальные политические различия" не должны помешать двум правительствам работать вместе для улучшения жизни людей.

А лидер шотландских лейбористов Анас Сарвар утверждает, что у нового первого министра не будет мандата на управление страной, и призывает провести выборы в Холируд, ссылаясь на аналогичные требования Стерджен о проведении всеобщих выборов в ходе затянувшейся саги о выборе нового лидера консерваторов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Шотландские националисты во главе с Николой Стерджен выиграли выборы в Шотландии под лозунгами второго референдума о независимости, отказа от брексита и воссоединения с ЕС

Независимость Шотландии

В ходе выборов нового лидера главное внимание сосредоточилось на позициях кандидатов по вопросу о независимости Шотландии. Опросы показывают, что поддержка независимости остается примерно на том же уровне, на котором была в 2014 году, когда Стерджен возглавила партию после первого референдума.

Перспективы второго референдума о независимости Шотландии, который Стерджен активно педалировала все последние годы, тоже неясны.

С одной стороны, независимость Шотландии - это главная программная цель и смысл существования правящей Шотландской национальной партии, и кто бы из соратников ни заменил Стерджен, он также будет говорить о необходимости нового референдума о независимости.

С другой стороны, этот новый референдум можно провести только с согласия Лондона, а лидеры правящей Консервативной партии говорят Эдинбургу решительное "нет". Они напоминают, что согласие на первый референдум правительство Дэвида Кэмерона дало на том условии, что вопрос будет закрыт на ближайшее поколение.