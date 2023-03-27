Основатель Alibaba Джек Ма вернулся в Китай. Власти могли смягчить отношение к бизнесменам

24 минуты назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Предприниматель Джек Ма почти не появлялся на публике с 2020 года

Китайский миллиардер Джек Ма, переставший появляться на публике три года назад, вернулся в Китай. Принадлежащая ему газета опубликовала материал о том, как он посетил школу на востоке страны, где пообщался с учениками на тему искусственного интеллекта. СМИ предполагают, что возвращение Ма может быть признаком смягчения отношения властей Китая к предпринимателям.

58-летний Джек Ма - основатель китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group, включающего популярный интернет-магазин Aliexpress. Будучи одним из самых известных и влиятельных бизнесменов Китая, он перестал выходить на связь в 2020 году, и с тех пор его лишь несколько раз видели за границей.

Незадолго до своего исчезновения Джек Ма выступил с критикой китайского регулятора рынка онлайн-коммерции, который, по его словам, грозил задушить инновации слишком жесткими надзорными мерами. Предприниматель также обвинил банковский сектор страны в "менталитете ломбарда".

С тех пор ходили слухи о домашнем аресте Джека Ма, а позднее сообщалось, что его видели в Испании, Нидерландах, Таиланде и Австралии. СМИ сообщали, что большую часть последнего года он провел в Токио.

Исчезновение Ма стало самым громким в череде похожих инцидентов с другими бизнесменами из Китая, которые наблюдатели называли попыткой властей усилить контроль над индустрией новых технологий.

Поэтому появившееся в понедельник сообщение о том, что Джек Ма вернулся в Китай, стало неожиданностью для многих.

Газета South China Morning Post, принадлежащая Alibaba Group, опубликовала фотографию Джека Ма на веранде школы в окружении учителей.

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Издание пишет, что учебное заведение находится в родном городе бизнесмена Ханчжоу (столице провинции Чжэцзян). Компания Alibaba профинансировала его строительство в 2017 году.

На странице школы в соцсети WeChat появился пост о том, что предприниматель, который в прошлом работал преподавателем английского языка, встретился там с учениками и учителями и поговорил с ними о влиянии искусственного интеллекта на образование.

"ChatGPT и подобные ему технологии - это только начало эры искусственного интеллекта. Мы должны использовать ИИ для решения проблем, но нельзя позволить ему нас контроллировать", - цитируют авторы поста Джека Ма.

В статье South China Morning Post говорится, что Ма недавно вернулся в Китай, прожив более года за границей, в основном в Токио. Как объясняет издание, он много путешествовал по разным странам, изучая применение новых технологий в сельском хозяйстве.

По данным издания, по пути в Китай предприниматель остановился в Гонконге, где увиделся с друзьями и посетил филиал французской ярмарки искусства Art Basel.

Почему он перестал выходить на связь в 2020 году, газета не уточнила.

Доверие бизнеса и просьбы о возвращении

На момент исчезновения Джек Ма был самым богатым человеком в Китае.

В 2019 году он оставил руководящий пост в Alibaba Group, а затем сложил с себя полномочия главы технологического гиганта Ant Group, основанного им в 2014 году.

Некоторые комментаторы называли это свидетельством того, что он впал в немилость у Коммунистической партии Китая из-за своих критических комментариев и влиятельности.

После того, как Ма критически отозвался о жестких мерах рыночного регулятора в стране, власти страны отменили первичное публичное размещение акций компании Ant на 37 млрд долларов и оштрафовали Alibaba на рекордные 2,8 млрд долларов за нарушения антимонопольного законодательства.

Как пишет газета South China Morning Post, хотя Ма не был публичной фигурой последние несколько лет, его местонахождение является "мерилом дружелюбности бизнес-среды Китая".

Появление Ма на публике может быть сигналом смягчения тона китайских властей по отношению к предпринимателям и попыткой поддержать экономику, пострадавшую от пандемии, пишет Reuters.

Новый премьер китайского Госсовета Ли Цян, близкий соратник недавно переизбранного на третий срок председателя КНР Си Цзиньпина, признавал, что возвращение Ма на родину может помочь повысить доверие бизнеса, и с конца прошлого года начал просить миллиардера вернуться, сообщили агентству пять источников, знакомых с этим вопросом.

По словам двух источников, чиновник обращался к людям, близким к Ма, например, его деловым партнерам, с просьбой лично убедить основателя Alibaba вернуться.