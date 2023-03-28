Искусствоведы в Италии негодуют, что в США сочли порнографией статую Давида

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Знаменитую статую Давида можно увидеть в галерее Академии изящных искусств Флоренции

Музей во Флоренции, в котором находится статуя обнаженного Давида работы Микеланджело, официально пригласил приехать и посмотреть на оригинал учеников и учителей из американской школы, директору которой пришлось уволиться из-за урока об этом произведении искусства.

Директора школы в штате Флорида вынудили уйти с поста после того, как один из родителей пожаловался, что шестиклассникам на уроке показывали изображение Давида.

Ученики также рассматривали знаменитые картины "Сотворение Адама" Микеланджело и "Рождение Венеры" Боттичелли, на которых изображены обнаженные тела.

Один из родителей назвал данные работы порнографией. Еще двое заявили, что подобный материал школа должна была согласовывать с родителями до урока.

В шестом классе американских школ учатся дети возраста 11-12 лет.

Статуя обнаженной фигуры Давида - одно из самых известных произведений искусства Средневековья. Давид - библейский персонаж, победивший великана Голиафа.

Узнав об этой ситуации, директор галереи Академии изящных искусств Флоренции, где выставлена статуя Давида, обратилась к школе с приглашением посетить музей.

По ее словам, директор школы заслуживает поощрения, а не наказания.

"Преподавать эпоху Ренессанса, не показывая Давида - бесспорный символ искусства и культуры этой исторической эпохи, - в этом не было бы никакого смысла", - считает Сесиль Холлберг, возглавляющая галерею.

Холлберг рассказала, что была поражена, когда услышала, что мраморную статую Давида XVI века где-то назвали порнографией. По ее мнению, это не только непонимание Библии, но и непонимание самой западной культуры.

"Нужно разделять наготу и порнографию. Ничего порнографического или агрессивного в Давиде нет. Он юноша, пастух, у которого, как описывается в Библии, не было достойной одежды, но который хотел защитить свой народ теми средствами, которые он имел", - подчеркивает Холлберг.

Мэр Флоренции Дарио Нарделла также пригласил в город и учителя Школы классического образования города Талахаси во Флориде, чей урок вызвал такой скандал.

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"Называть искусство порнографией просто абсурдно, - написал Нарделла у себя в твиттере. - Искусство - это цивилизация, а те кто его преподает, заслуживают уважения".

По словам директора Школы классического образования Талахаси Хоуп Карраскиллы, школьный совет поставил ее перед выбором: уйти добровольно или быть уволенной. Она выбрала первое.

Глава школьного совета Барни Бишоп заявил, что в прошлом году предыдущий директор рассылал родителям уведомления о том, что на уроке будут обсуждаться работы Микеланджело, а в этом году этого сделано не было.

Он назвал это вопиющей ошибкой и сказал, что родители имеют право знать, когда их ребенку преподают спорную тему или показывают неоднозначные изображения.

"Показывать статую Давида целиком уместно, но начиная с определенного возраста. И мы намереваемся уточнить, в каком именно", - сказал Бишоп.

В штате Флорида с прошлого года действует местный закон, запрещающий сексуальное образование и обсуждение вопросов гендерной идентичности в школе до четвертого класса (9-10 лет).

На прошлой неделе губернатор Флориды, республиканец Рон ДеСантис предложить распространить действие этого закона на всех школьников до 12 класса (17-18 лет).