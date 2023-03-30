Что известно о вероятном задержании Алексея Москалева, сбежавшего из России перед приговором за "дискредитацию" армии

19 минут назад

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как антивоенный рисунок девочки из Ефремова обернулся приютом и арестом отца

Отец-одиночка Алексей Москалев из Ефремова Тульской области, сбежавший из-под домашнего ареста перед вынесением ему приговора за "дискредитацию" армии, вероятно, был задержан в Минске накануне. Официально это пока не подтверждают. Русская служба Би-би-си рассказывает, что об этом известно на данный момент.

В ночь на четверг телеграм-канал Sota со ссылкой на собственные источники сообщил, что Алексей Москалев задержан в квартире в Минске, а произошло это из-за включения мобильного телефона, по сигналу которого удалось отследить мужчину.

Вскоре "Медиазона" (признана "иностранным агентом") сообщила, что адвокат Дмитрий Захватов, который поддерживал связь с Москалевым после его побега, подтвердил изданию задержание Москалева.

Однако вскоре после этого Захватов написал, что связи с Алексеем у него сейчас нет. "Телефон не отвечает. Подтвердить точно не могу, но по косвенным данным, по всей видимости все так и есть. Очень жаль", - написал Захватов в своем телеграм-канале.

Сегодня днем Захватов подтвердил агентству Reuters, что Москалев был задержан, но никаких других подробностей не сообщил.

Утром в четверг бывшая журналистка "Первого канала" Марина Овсянникова, прославившаяся антивоенной акцией в эфире программы "Время", также написала, что Москалева задержали в Минске после того, как тот включил телефон.

"Его заранее предупредили, чтобы перед побегом он выключил мобильник и вытащил из него сим-карту. Но в Минске Алексей зачем-то решил его включить", - написала она, но затем удалила пост.

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Люди, которые стремятся покинуть Россию незаметно для властей, довольно часто уезжают из России через территорию Беларуси.

В 2022 году Овсянникова тоже сбежала из-под домашнего ареста, но ей удалось благополучно покинуть Россию.

Алексея Москалева, который один воспитывает 13-летнюю дочь, судили за посты о войне в "Одноклассниках", хотя он утверждал, что не имеет отношения к указанным публикациям. Дело на него завели в прошлом году, после того как весной его дочь нарисовала в школе антивоенный рисунок. Когда Москалева поместили под домашний арест, его дочку забрали в приют.

Позже стало известно, что еще в январе комиссия по делам несовершеннолетних подала иск об ограничении родительских прав обоих родителей девочки. Рассмотрение иска запланировано на 6 апреля, отмечает "Медиазона".

Во вторник суд в Ефремове приговорил Москалева к двум годам колонии, но приговор был вынесен в его отсутствие. Как оказалось, он сбежал из-под домашнего ареста.

В четверг Захватов рассказал "Дождю" (канал объявлен в России "иностранным агентом"), что при задержании Москалева в Минске квартиру, где он находился, разгромили, а операция по его задержанию координировалась российским ФСБ. Адвокат не уточнил, откуда он это знает.

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