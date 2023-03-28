МОК рекомендовал допускать российских спортсменов в нейтральном статусе. Чем недовольны в России?

28 марта 2023, 18:19 GMT Обновлено час назад

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Автор фото, Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал рекомендации международным спортивным федерациям по допуску российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. В России они уже вызвали негодование.

Что решил МОК

Согласно рекомендациям, которые опубликовал исполком МОК по итогам заседания в Лозанне, российских и белорусских спортсменов могут допустить к соревнованиям, но только в нейтральном статусе и только в том случае, если они:

выступают в индивидуальных видах спорта;

не выступали с поддержкой вторжения в Украину;

не имеют связей с российской или белорусской армией, а также с силовыми структурами и органами безопасности.

Российские спортсмены и раньше выступали без флага и гимна из-за нарушения антидопинговых правил, но при этом могли принимать участие в соревнованиях сборных (в хоккее, волейболе и т.д.) - в качестве "нейтральных атлетов из России" или "сборной Олимпийского комитета России (ROC)".

Теперь же МОК это запрещает: кроме того, спортсмены из России не смогут выступать и в командных дисциплинах, таких как лыжные и биатлонные эстафеты, многоборье и т.д.

Для допуска российских спортсменов МОК рекомендует каждой федерации создать отдельную комиссию, которая решит, выступал ли тот или иной атлет с поддержкой войны, развязанной Россией в Украине.

Как отмечается в рекомендациях, такой поддержкой могут считаться посты спортсменов в соцсетях, высказывания в СМИ, участие в провоенных митингах и ношение или публикация ими Z-символики.

Если спортсмен имеет отношение к армии, силовыми структурами или органами безопасности, то он автоматически считается поддерживающим вторжение, решили в МОК.

Известно, что многие российские атлеты носят воинские звания и состоят в силовых ведомствах. Так, на Олимпийских играх в Пекине выступили более 60 спортсменов, представляющих ЦСКА - федеральное автономное учреждение Минобороны России.

За ЦСКА выступают олимпийские чемпионы Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Софья Великая (фехтование), Дина и Арина Аверины (художественная гимнастика).

Другие спортсмены, например, трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов и серебряный призер Олимпиады Денис Спицов, числятся военнослужащим Росгвардии и имеют звания капитанов.

Автор фото, Alexander Vilf/POOL/TASS Подпись к фото, 18 марта 2022 года несколько российских спортсменов, завоевавших олимпийские медали, приняли участие в митинге-концерте к 8-летию аннексии Крыма. Некоторые прикрепили на грудь букву Z

Все эти рекомендации касаются соревнований, которые проводят международные спортивные федерации, но не Олимпийских игр.

Окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов на Игры 2024 года в Париже еще не принято и, по словам главы МОК Томаса Баха, МОК "оставляет за собой право вернуться к вопросу, когда это будет возможно".

Как отреагировали в России

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В России озвученные МОК критерии допуска на международные соревнования встретили с негодованием.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что рекомендации МОК "являются неприемлемыми для Олимпийского комитета России", и назвал их "нарушением прав человека" и "дискриминацией".

"Что касается команд, то это дискриминация не только по паспорту, но и по виду спорта. Решения исполкома - это фарс, нарушаются принципы МОК и ООН. Мы требуем равных условий для спортсменов всех стран", - заявил он (цитаты по РИА Новости).

Еще больше его возмутила рекомендация не допускать до состязаний спортсменов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности.

"Заявленная сегодня позиция по военным - это уже не просто очередная глава по дискриминации, этот критерий закладывает конфликт в российское спортивное сообщество. Цель - нанести урон российскому спорту в целом", - сказал Поздняков.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что при таких условиях России "не нужны их международные соревнования". "То, о чем я ранее говорила: даже не хочу обсуждать! Я категорически против нейтрального статуса, тем более много добавочек: "кто не поддерживает СВО", "кто не в силовых и вооруженных структурах" и "кто не участвовал в концертах Z", - заявила она "Р-Спорт".

Лыжница Вероника Степанова (олимпийская чемпионка в эстафете) и вовсе "послала" Международный олимпийский комитет.

"А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК? Я не дам никакой "международной комиссии" разбирать мои взгляды и убеждения и решать допустить ли меня до Кубка мира. Бегайте сами в таком случае", - написала она в своем телеграм-канале.

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