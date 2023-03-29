2000 пожилых дам из Швейцарии подали в ЕСПЧ жалобу на здоровье, климат и правительство

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ледникам в швейарских Альпах тоже угрожает потепление климата

Европейский суд по правам человека в среду начнет рассматривать иск от большой группы пожилых швейцарок, которые обвиняют свое правительство в том, что оно недостаточно активно борется с изменением климата, и это нарушает их право на здоровье и даже жизнь.

Иск в ЕСПЧ подала организация KlimaSeniorinnen ("Пожилые женщины за климат"). В нее входят больше 2000 жительниц Швейцарии, чей средний возраст - 73 года.

В Швейцарии климат теплеет быстрее, чем в среднем по планете, и KlimaSeniorinnen утверждают - приложив к иску свои медицинские карты - что участившиеся волны зноя угрожают их здоровью и даже жизни. Поэтому они просят ЕСПЧ обязать власти Швейцарии энергичнее сокращать выбросы парниковых газов.

В Швейцарии KlimaSeniorinnen за последние шесть лет уже проиграли суды во всех инстанциях вплоть до Верховного суда.

Правительство Швейцарии намерено доказывать в ЕСПЧ, что иск не подлежит рассмотрению, поскольку права истиц не нарушены в достаточной мере, чтобы обращаться в суд. Правительство не отрицает, что изменения климата могут влиять на здоровье - но, согласно его аргументации, в этом вопросе нельзя выделять влияние климата именно на здоровье пожилых женщин.

Если Большая палата ЕСПЧ в среду решит принять иск к рассмотрению, и тем более если KlimaSeniorinnen в итоге выиграют, это может стать серьезным прецедентом для всех 46 государств, признающих ЕСПЧ. Защитники климата получат сигнал, что на власти можно пытаться давить, кроме прочего, и по юридической линии защиты прав человека.

Изменение климата - повышение средней температуры атмосферы - уже сейчас осязаемо влияет на жизнь людей и всей остальной биосферы.

Ученые сейчас считают, что для того, чтобы избежать катастрофических последствий, человечеству нужно сдержать повышение средней температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия до 2100 года.