"Не так все прямолинейно": что говорят власти о деле Москалевых (почти ничего)

44 минуты назад

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Подпись к фото, Власти утверждают, что Москалев скрылся из квартиры, где находился под домашним арестом, рано утром во вторник - в день вынесения приговора

Российские власти мало внимания уделяют истории отца и дочери Москалевых, которые оказались разлучены после антивоенного рисунка девочки, задержания и приговора мужчине, который воспитывает ее один, несмотря на большой общественный резонанс. Зато комментарии нашлись у ЧВК "Вагнер".

В среду представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг семьи Москалевых из города Ефремова в Тульской области. Накануне отец-одиночка Алексей Москалев был приговорен к двум годам колонии по уголовному делу о "дискредитации" армии, но скрылся из-под домашнего ареста, а его дочь Маша уже несколько недель находится в реабилитационном центре.

Российские власти не уделяют этой теме, которая вышла на международный уровень, особо пристального внимания, но все же Пескову пришлось отвечать на вопрос журналистов во время ежедневного созвона.

"Я не хочу и не могу вдаваться в подробности, но там все гораздо сложнее, не так все прямолинейно", - сказал представитель Кремля.

Песков при этом отказался комментировать приговор Москалеву. Хотя сообщил, что в Кремле "интересовались причинами дела".

"Я могу сказать одно - что там на самом деле в истории с ребенком дело совсем в другом, там действительно очень плачевное состояние с выполнением родительских обязанностей и обеспечением условий проживания ребенка", - утверждает он. Его утверждение перекликается с заявлениями службы опеки, но не подтверждено ни судом, ни другими решениями.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как антивоенный рисунок девочки из Ефремова обернулся приютом и арестом отца

Песков пока самый высокопоставленный российский чиновник, высказавшийся о ситуации вокруг семьи Москалевых.

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Зато за отца Маши Москалевой, которого судили за антивоенные высказывания во "ВКонтакте", заступился один из наиболее деятельных сторонников войны - владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он назвал приговор "несправедливым, особенно ввиду того, что его дочь Маша будет вынуждена расти в приюте".

Пресс-служба Пригожина, которая в течение войны активно занимается его пиаром, опубликовало обращение бизнесмена к прокурору Тульской области Александру Грицаенко с просьбой проверить законность приговора. Пригожин комментирует ситуацию вокруг семьи Москалевых не в первый раз.

В обоснованности приговора Москалеву усомнилась и лояльная Кремлю партия "Новые люди". "Чиновники любят говорить, что семья и дети - это святое. И показывают пальцем в сторону Запада: смотрите, у них ювенальная юстиция, детей отнимают у родителей. Но разве сейчас Ефремовский суд не занимается тем же самым? Или это снова "другое"?" - говорится в заявлении партии.

Другие парламентские партии заявлений на эту тему не делали. Только коммунист Алексей Куринный поинтересовался, можно ли считать приговору отцу 13-летней школьницы "эксцессом исполнителя" или "желанием выслужится со стороны конкретных должностных лиц или намеренный системный сигнал всему обществу.

Ничего не говорили о резонансном деле и приговоре представители президентского совета по правам человека, а также омбудсмены. Хотя в середине марта в телеграм-канале президентского совета было сообщение о том, что один из его членов Александр Брод "взял на контроль ситуацию со школьницей".

В телеграм-канале Марии Львовой-Беловой, уполномоченной при президенте по правам ребенка, накануне появился только один пост - о выступлении Григория Лепса перед детьми в Донецке.

Не стала история Москалевой темой для обсуждения и в пропагандистских телешоу.

Адвокат Дмитрий Захватов в среду заявил, что Москалев вышел с ним на связь и попросил опубликовать письмо дочери Маши, переданное через защитника.

"Папа привет, я очень прошу тебя чтобы ты не болел и не волновался. Со мной все хорошо, я очень люблю тебя и знай ты ни в чем не виноват я всегда за тебя и все что ты делаешь - правильно. Я тебя очень люблю, спасибо тебе за все, что ты делаешь для меня. Когда тебе плохо или ты волнуешься, я болею и мне очень плохо. Я верю что все будет хорошо и мы с тобой будем вместе. Надеюсь на лучшее и очень сильно люблю тебя. Папочка, знаешь, как мне написала одна женщина, нужно верить, надеяться и любить, ведь побеждает только тот, кто умеет верить, надеяться и любить. Знай что мы победим, что победа будет за нами, чтобы не случилось мы вместе, мы команда, ты лучший. Ты мой папа, самый умный, самый красивый, самый лучший папа на свете. Знай - лучше тебя нету. Прошу тебя - только не сдавайся. Верь, надейся и люби. Однажды мы сядем за стол и будем вспоминать это все. Я люблю тебя, надеюсь, нет, я знаю что ты не сдашься, ты сильный, мы сильные, мы сможем, а я буду молиться за тебя и за нас, папа. Я горжусь. Да, папа, я могу сказать что я горжусь моим отцом. Гордым, умным, красивым, упрямым и который так сильно любит свою дочь. Когда наконец мы встретимся я подарю тебе большой хороший подарок. Папочка я не хочу писать как у меня здоровье и настроение, расстраивать тебя не хочу, но я поняла лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Но ничего, мы встретимся и я тебе все расскажу. Вот такой знак [пацифик] означает противовоенный знак, этот кулон я подарю тебе как самому храброму человеку в мире! Love you, ты герой. Мой герой", - говорится в тексте 13-летней школьницы (пунктуация сохранена).

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