Предок вомбата: найдены кости неизвестного крупного родственника австралийского сумчатого

час назад

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Автор фото, Arthur Crichton / Flinders University Подпись к фото, Окаменелости были найдены в Центральной Австралии, на удалении от современных людских поселений

Австралийские ученые обнаружили свидетельства существования ранее неизвестного древнего сумчатого вида, жившего на континенте около 25 миллионов лет назад.

Окаменевшие останки ископаемого зверя - в том числе кости черепа, фрагменты обеих челюстей с отлично сохранившимися зубами и более мелкие фрагменты скелета - были найдены в центральной части Австралии, на отдалении от города Алис-Спрингс.

По словам археологов, при жизни вымершее животное, получившее латинское название Mukupirna fortidentat, выглядело как нечто среднее между вомбатом и сумчатым львом и было довольно крупным: вес взрослой особи мог достигать 50 кг.

Как подчеркивают ученые, находка представляет собой особую ценность, поскольку проливает свет на то, как развивался процесс эволюции современных сумчатых.

На то, чтобы аккуратнейшим образом извлечь 35 окаменелых фрагментов скелета древнего вомбата из твердого известняка и сопоставить их друг с другом, у команды ученых из Университета Флиндерса в Аделаиде ушло более 2000 часов.

В итоге археологам удалось относительно точно смоделировать внешний вид животного, чтобы понять, на какие из известных видов - ныне существующих или уже вымерших - оно похоже.

По словам одного из исследователей, Артура Крайтона, ископаемый зверь имел общего предка с современными вомбатами, а внешне немного походил на сумчатого льва (Thylacoleo carnifex).

"На древе эволюции [найденный вид] является промежуточным звеном между вомбатами и их родственниками, внешне больше напоминающими коал", — объясняет археолог.

Измерив зубы зверя и фрагменты костей лап, ученым удалось установить примерный размер и вес животного, а ископаемые челюсти и коренные зубы рассказали, из чего состоял его основной рацион.

"Зубы указывают на то, что животное почти наверняка не было плотоядным, - объясняет Крайтон. -Лучше всего его жевательный аппарат приспособлен для разгрызания пищи вроде твердых фруктов, орехов и корнеплодов".

При весе в 50 кг ископаемый вомбат был настоящим великаном, превосходя по размеру большинство современных ему австралийских сумчатых. Впрочем, рядом с гигантским 2,5-тонным дипротодоном - крупнейшим из когда-либо живших млекопитающих этого подкласса - он был бы едва заметен.

Автор фото, Peter Schouten Подпись к фото, Mukupirna nambensis — близкий родственник fortidentata — был обнаружен только в 2020 году.

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Причины по которым вымер этот вид, по словам Крайтона, не вполне ясны, но весьма вероятно, что причиной исчезновения животного с лица Земли стало сильное изменение условий обитания. Ведь в эпоху, когда здесь рыскали эти звери, климат на континенте был значительно более влажным, и тогда: на месте выжженой солнцем австралийской пустыни высились густые леса.

Здесь же, неподалеку от первого места раскопок, ученые обнаружили останки и еще одного вида, который, как принято считать, приходится древним родственником опоссуму.

По словам Крайтона, эта часть континента до сих пор мало исследована археологами, а ведь местные окаменелости почти наверняка смогут ответить еще на массу спорных вопросов по поводу эволюции сумчатых.

"Это одни из древнейших сумчатых Австралии, и они очень важны для понимания того, как появились уже всем известные сумчатые виды", — объясняет ученый.