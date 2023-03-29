"Казанскому стрелку" Ильназу Галявиеву запросили пожизненное заключение

час назад

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Автор фото, Yegor Aleyev/TASS

Прокуратура попросила назначить пожизненное заключение для Ильназа Галявиева, обвиняемого в стрельбе в казанской гимназии №175, жертвами которой стали девять человек. Гособвинение считает, что пять лет срока он должен провести в тюрьме, а затем - в исправительной колонии особого режима.

21-летнему Галявиеву предъявлено обвинение в совершении пяти преступлений, в том числе убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, незаконном приобретении и хранении оружия, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и умышленном уничтожении или повреждении имущества. На суде в 2021 году он полностью признал вину и извинился за преступление.

Галявиев 11 мая 2021 года устроил стрельбу и привел в действие самодельное взрывное устройство в казанской гимназии №175, которую сам окончил. В результате погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы с ранениями.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как выглядела казанская школа №175 после стрельбы

Ружье, из которого стрелял, он купил на законных основаниях - у него была лицензия на хранение оружия.

Сразу после случившегося президент России Владимир Путин потребовал срочно ужесточить правила гражданского оборота оружия.

По версии следствия, Галявиев имел умысел на убийство и желал публично выразить свои "исключительность и превосходство". В Следственном комитете также заявляли, что у юноши было заболевание головного мозга, но он не состоял на учете у психиатра.

В ходе расследования сначала сообщалось, что эксперты центра им. Сербского признали Галявиева невменяемым на момент совершения преступления.

Однако в итоге экспертиза подтвердила его вменяемость. Комментируя новые результаты, глава СКР Александр Бастрыкин объявил, что для проведения второй экспертизы следствие представило "дополнительные материалы - выводы деструктологов".

"Повторная психолого-психиатрическая экспертиза была назначена с учетом того, что при первой экспертизе не учитывался факт влияния на Галявиева идей субкультурного течения "колумбайн", - заявил он. В начале февраля 2022 года движение "Колумбайн" в России было признано террористическим и запрещено.

По словам Бастрыкина, следователи выяснили, что молодой человек несколько месяцев готовился к преступлению, умысел у него начал формироваться в начале 2021 года и происходил под воздействием "информации из интернета о деструктивных сообществах".

До нападения на школу Галявиев завел телеграм-канал под названием "Бог", в котором предупредил о своих планах, писала газета "Коммерсант". Там он называл себя богом, который якобы явился в облике человека, чтобы "избавиться от всех вас". Существование человека он называл ошибкой во Вселенной.

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