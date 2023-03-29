Археологу из Петербурга дали пять с половиной лет колонии по делу о "фейках" и экстремизме

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, SOTA

Суд в Петербурге приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима археолога, члена поискового движения и инвалида III группы Олега Белоусова, обвиняемого в "военных фейках".

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, мужчине также на четыре года запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций в интернете.

Помимо обвинения в публичном распространении "заведомо ложной информации об использовании ВС РФ" (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) 55-летнему Белоусову вменяли "призывы к экстремизму" (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Обвинение просило приговорить археолога к 9,5 года колонии.

По версии следствия, Белоусов критиковал военные действия в Украине в группе поисковиков "Питерские копатели" в социальной сети "ВКонтакте". По данным защиты Белоусова, донос на него написал другой поисковик.

Как пишет "Новая газета Европа", Белоусова судили из-за нескольких сообщений в соцсетях, в которых Владимир Путин обвинялся в "разворовывании" страны и причастности к военным преступлениям, а фамилия российского президента искажалась так, что была похожа на фамилию Гитлера.

При чем последнее высказывание, по словам защитников, Белоусову не принадлежало.

Белоусова задержали в конце июня прошлого года. Кадры задержания были опубликованы полицией: в дом Белоусова ранним утром вломились бойцы СОБРа и уложили мужчину и его 22-летнего сына лицом в пол.

Приговор Белоусову стал первым приговором по обвинению в "военных фейках", который был вынесен в Петербурге.

Как отмечает Zaks.ru, cейчас под стражей находятся еще шесть петербургжцев: художница Александра Скочиленко, менеджер проектов Виктория Петрова, экс-политолог Евгений Бестужев, документалист Всеволод Королев, участница "Мирного сопротивления" Ольга Смирнова, а также православный блогер Иоанн Курмояров.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: