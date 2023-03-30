В Москве пенсионера приговорили к семи годам колонии за комментарии о бомбардировках Киева и Мариуполя

49 минут назад

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Автор фото, SOTA

Тимирязевский суд Москвы назначил семь лет колонии 62-летнему Михаилу Симонову, обвиняемому в распространении "фейков" о российской армии. Поводом стали его комментарии о бомбардировках Киева и Мариуполя.

Суд назначил тот срок, который накануне запросило для пенсионера гособвинение, передают проекты Sota и "Сетевые свободы".

Дело Симонова, по данным проекта "Сетевые свободы", было расследовано за 12 дней.

Как сообщает Sota, во время прений сторона обвинения заявила, что "действия пятой колонны особо опасны", а комментарии Симонова во "ВКонтакте" - это "удар в спину" для российских военных.

Вред от слов пенсионера "вряд ли может быть переоценен", сказала прокурор.

По информации Sota Vision, комментарии Симонова были следующего содержания: "Убивая детей и женщин, по Первому каналу поем мы песни. Мы, Россия, стали безбожниками. Прости нас, Господи!" и "Российские летчики бомбят детей".

Как рассказал в суде адвокат Симонова, на странице мужчины было всего два подписчика, а посты были удалены еще летом.

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В своем последнем слове пенсионер рассказал, что тогда, когда был опубликован репост, он вернулся с двухмесячной вахты: увидел статью Euronews и в "состоянии порыва" повторил сказанное в ней на своей странице, потому что ему было жаль, что гибнут люди.

"Какой это был порыв? Порыв в том, что гибнут люди. Я всегда считал и сейчас считаю, что человеческая жизнь - это безусловная ценность, которая должна стать первоочередной, хотя в нашей стране так не считают. А меня так воспитали", - заявил пенсионер (цитата по "Медиазоне", объявленной в России "иноагентом").

9 ноября Симонова задержали в Москве, хотя в последние годы он жил в Беларуси, писала Sota Vision. По данным проекта, мужчина плохо слышит и с трудом говорит.

Ранее в среду по статье о "военных фейках" суд приговорил к пяти с половиной годам колонии археолога, члена поискового движения и инвалида III группы Олега Белоусова. По версии следствия, Белоусов тоже критиковал военные действия в Украине в социальной сети "ВКонтакте".

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