В Москве пенсионера приговорили к семи годам колонии за комментарии о бомбардировках Киева и Мариуполя
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Тимирязевский суд Москвы назначил семь лет колонии 62-летнему Михаилу Симонову, обвиняемому в распространении "фейков" о российской армии. Поводом стали его комментарии о бомбардировках Киева и Мариуполя.
Суд назначил тот срок, который накануне запросило для пенсионера гособвинение, передают проекты Sota и "Сетевые свободы".
Дело Симонова, по данным проекта "Сетевые свободы", было расследовано за 12 дней.
Как сообщает Sota, во время прений сторона обвинения заявила, что "действия пятой колонны особо опасны", а комментарии Симонова во "ВКонтакте" - это "удар в спину" для российских военных.
Вред от слов пенсионера "вряд ли может быть переоценен", сказала прокурор.
По информации Sota Vision, комментарии Симонова были следующего содержания: "Убивая детей и женщин, по Первому каналу поем мы песни. Мы, Россия, стали безбожниками. Прости нас, Господи!" и "Российские летчики бомбят детей".
Как рассказал в суде адвокат Симонова, на странице мужчины было всего два подписчика, а посты были удалены еще летом.
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В своем последнем слове пенсионер рассказал, что тогда, когда был опубликован репост, он вернулся с двухмесячной вахты: увидел статью Euronews и в "состоянии порыва" повторил сказанное в ней на своей странице, потому что ему было жаль, что гибнут люди.
"Какой это был порыв? Порыв в том, что гибнут люди. Я всегда считал и сейчас считаю, что человеческая жизнь - это безусловная ценность, которая должна стать первоочередной, хотя в нашей стране так не считают. А меня так воспитали", - заявил пенсионер (цитата по "Медиазоне", объявленной в России "иноагентом").
9 ноября Симонова задержали в Москве, хотя в последние годы он жил в Беларуси, писала Sota Vision. По данным проекта, мужчина плохо слышит и с трудом говорит.
Ранее в среду по статье о "военных фейках" суд приговорил к пяти с половиной годам колонии археолога, члена поискового движения и инвалида III группы Олега Белоусова. По версии следствия, Белоусов тоже критиковал военные действия в Украине в социальной сети "ВКонтакте".
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Археологу из Петербурга дали пять с половиной лет колонии по делу о "фейках" и экстремизме
Суд в Петербурге приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима археолога, члена поискового движения и инвалида III группы Олега Белоусова, обвиняемого в "военных фейках".