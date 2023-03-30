Экс-президент Болсонару вернулся в Бразилию впервые с декабря. Он покидал ее еще президентом

20 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Жаир Болсонару дал интервью репортеру бразильского отделения CNN перед посадкой в самолет

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару вернулся в страну после нескольких месяцев отсутствия, проведенных в США - впервые с момента, когда его сторонники пытались взять штурмом здание Верховного суда и президентский дворец в январе.

Беспорядки увенчали несколько недель протестов против результатов президентских выборов, на которых победил нынешний президент Игнасио Лула да Силва - протестующие утверждали, что результаты сфальсифицированы.

Болсонару прилетел коммерческим рейсом из Орландо во Флориде. В аэропорту бразильской столицы его встречали около двух сотен сторонников с бразильскими флагами, и множество полицейских.

Перед отлетом из Флориды Болсонару сфотографировался со сторонниками и сказал, что не собирается возглавлять оппозицию да Силве.

Однако в интервью CNN бывший президент отметил, что будет использовать свой опыт для помощи Либеральной партии и собирается ездить по Бразилии и вести предвыборную кампанию к местным выборам, которые состоятся в следующем году.

На родине бывшего президента ожидают многочисленные судебные разбирательства, в том числе расследование его роли в январских беспорядках.

Ему также предстоит ответить на обвинения в незаконном импорте и присвоении ювелирных изделий на миллионы долларов, подаренных ему и его супруге Саудовской Аравией в 2019 году.

Когда в 2021 году один из сотрудников президента пытался доставить украшения в страну, их изъяла бразильская таможня.

В среду федеральная полиция вызвала Болсонару в суд по этому делу. Заседание назначено на 5 апреля.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Драгоценности, подаренные чете Болсонару, привлекли внимание бразильской прессы

Вдобавок Болсонару выступает ответчиком по 16 делам, возбужденным Высшим избирательным трибуналом страны - и в итоге может лишиться права баллотироваться на президентский пост на восемь лет, что автоматически исключает его участие в президентских выборах 2026 года.

Болсонару покинул Бразилию в декабре прошлого года, не дожидаясь инаугурации Лулы да Силвы, и получил американскую туристическую визу на шесть месяцев.

Болсонару проиграл президентские выборы в октябре 2022 года с минимальным отрывом, что дало его сторонникам повод безосновательно утверждать, что результаты были сфальсифицированы. В итоге протесты вылились в столкновения в столице.

Болсонару позже заявил, что сожалеет о беспорядках, но отрицал, что они произошли по его вине.

Бразильский Верховный суд, однако, посчитал необходимым расследовать его роль в штурме правительственных зданий 8 января.

Бразильские власти также расследуют обвинения против бывшего президента в попытке дезинформировать избирателей и других нарушениях. Некоторые из обвинений вообще могут закончиться для Болсонару тюремным сроком.

В тот день тысячи сторонников потерпевшего поражение Болсонару ворвались в резиденцию президента, здания Конгресса и Верховного суда, требуя отменить результаты президентских выборов, которые выиграл Лула.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сторонники Болсонару у здания конгресса

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Министерство юстиции Бразилии тогда сообщило о задержании около 1200 участников воскресных беспорядков, в ходе которых толпа ворвалась в президентский дворец и разгромила его. Большинство из них задержали прямо напротив здания федеральной полиции в столице страны, Бразилиа, где сторонники Болсонару еще в декабре устроили палаточный лагерь.

Возвращение Болсонару в Бразилию создает непростую ситуацию в стране, в администрации президента Лулы и несет риски для самого бывшего президента. Пока неясно, как поляризованная в результате прошлогодних выборов страна отнесется к его возвращению.

Бразильские СМИ сообщают, что федеральная полиция привела в действие специальные протоколы безопасности в связи с его возвращением и просила сторонников бывшего президента воздержаться от встречи его в аэропорту.

Как сообщает CNN, Болсонару собирался проехать из аэропорта в город в машине с открытым верхом, но полиция выступила против.

Власти также установили заграждения в центре столицы, на улице, где расположены правительственные здания, которые толпа штурмовала в январе.

Возвращение бывшего соперника в страну означает дополнительные проблемы для действующего президента Лулы, которому пока не удалось добиться уровня популярности, сравнимого с его первым президентским сроком в 2003 году.