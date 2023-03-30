Туркменистан объявил, что построит новый город под названием Аркадаг. Это титул Бердымухамедова

час назад

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Автор фото, Getty Images

Туркменистан потратит почти пять миллиардов долларов на строительство нового города, названного в честь Гурбангулы Бердымухамедова - отца нынешнего президента.

Новый административный центр Ахалского велаята получил статус города и будет называться "Аркадаг" - "Герой-защитник". Это официальный титул Бердымухамедова, сохранившийся у него после ухода с поста президента.

Новый город строится в 30 километрах от столицы - Ашхабада. Бердымухамедов приказал чиновникам занести это в "Книгу рекордов Гиннесса", не уточнив, каким именно образом. Население города в итоге должно составить около 73 тысяч человек.

"Первый этап строительства города Аркадаг стоит 3,3 миллиарда долларов, - сообщил Дерягельди Оразов, чиновник, возглавляющий государственный комитет, отвечающий за его строительство. - По нашим оценкам, второй этап обойдется примерно в 1,5 миллиарда долларов".

По словам чиновника, точная стоимость будет известна после объявления тендеров.

По данным Всемирного банка, ВВП Туркменистана составляет около 45 миллиардов долларов, большая часть которого генерируется за счет природного газа, запасы которого в стране огромны.

Правозащитные организации не раз обвиняли туркменское руководство в том, что оно тратит деньги на дорогостоящие проекты, которые не приносят пользы населению.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Памятников Бердымухамедову в Туркменистане хватает. Первый из них - в Ашхабаде - открылся в 2015 году

65-летний Гурбангулы Бердымухамедов, бывший зубной врач, правил Туркменистаном с 2006 года. В марте 2022 года он формально оставил президентский пост и передал управление страной своему сыну Сердару, однако остается ключевой фигурой туркменской политической жизни.

В январе Бердымухамедов-старший предложил упразднить созданную по его просьбе в 2021 году верхнюю палату парламента и вернуться к однопалатной системе.

Предложение было единогласно принято, и Бердымухамедов-старший был назначен председателем нового высшего органа - Народного совета, который контролирует основные направления внутренней и внешней политики Туркменистана, де-факто отодвигая на второй план парламент страны.

Помимо "героя-защитника", Бердымухамедов-старший стал "Главой туркменского народа".

На посту президента Бердымухамедов в последние годы вел себя все более эксцентрично, в частности, регулярно выпускал музыкальные ролики на собственные композиции. Одной из этих песен стал рэп про Ровача - ахалтекинского коня, подаренного президенту. Всего в конюшне у Бердымухамедова около 130 лошадей ценой, как говорят эксперты, от миллиона долларов.

Также Бердымухамедов пишет книги на политические и смежные темы. В электронной библиотеке произведений Бердымухамедова, открытой МИД Туркменистана, значатся более 60 книг, многие из которых переведены на иностранные языки.