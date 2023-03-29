Покушение на депутата в Баку: Азербайджан обвиняет в нападении Иран

50 минут назад

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Подпись к фото, В Азербайджане в покушении на депутата Фазиля Мустафу подозревают Иран

После покушения на азербайджанского депутата, в Баку обвиняют Иран в попытке повлиять на политику в Азербайджане. Местные спецслужбы уже назвали случившееся терактом. Отношения между странами накалились после войны в Карабахе 2020 года, дошло до того, что обе стороны провели военные учения на границе друг с другом, а в Азербайджане ловят иранских шпионов и дружат с Израилем.

Вечером 28 марта депутата азербайджанского парламента Фазиля Мустафу расстрелял из автомата Калашникова неизвестный. Нападавшему удалось скрыться. Депутат остался жив, но получил ранения и попал в больницу.

Позже Служба государственной безопасности Азербайджана назвала случившееся терактом.

Азербайджанская пресса поспешила выдвинуть версию, что за преступлением стоит Иран, с которым у Азербайджана непростые отношения.

Парламентарий известен антииранской позицией, он не раз говорил, что Иран пытается влиять на проповедников мечетей на Южном Кавказе; обвинял Иран в поддержке Армении (с которой у Азербайджана конфликт).

Мустафа также считал, что азербайджанский шиизм (направление ислама) отличается от иранского, и критиковал некоторые религиозные обряды - в особенности нанесение себе ран во время траурной шиитской церемонии "ашура".

Враг моего врага…

Воевавшие между собой в Карабахе Армения и Азербайджан граничат с Ираном, и во время 44-дневного конфликта 2020 года Иран подтягивал свои войска к границе с двумя странами.

Азербайджану же не нравится, что в период войны 2020 года Иран не закрыл свою границу с Арменией, а после нее из Ирана через территорию Армении в Нагорный Карабах шли грузы. Были случаи, когда Азербайджан задерживал направлявшихся туда иранских водителей.

Подпись к фото, Депутат Мустафа - известный критик иранской власти

После второй Карабахской войны, расклад в регионе изменился. Усилилась роль Турции, стратегического союзника Азербайджана и регионального соперника Ирана. А в войне в Карабахе 2020 года Азербайджан получал оружие из Израиля, который в Иране считается одним из главных врагов исламской республики.

Потому мало кого удивило последующее ухудшение отношений между Ираном и Азербайджаном. После окончания второй карабахской войны обе страны несколько раз проводили армейские учения на границе друг с другом, в том числе вдоль реки Аракс, проходящей по границе двух стран.

Глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что якобы на территории Азербайджана у самой границы с Ираном находятся израильские вооруженные силы и что Иран готов принять "любые меры, необходимые в данном случае".

Череда нападений

Напряженность нарастала в 2023 году. В январе мужчина совершил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате чего один сотрудник посольства погиб и еще двое получили ранения.

В Азербайджане часто и давно обвиняют Иран в попытке дестабилизировать ситуацию в стране.

Автор фото, AZERTAG Подпись к фото, Азербайджан и Турция часто проводят совместные военные учения

В ноябре прошлого года сообщалось об аресте нескольких граждан Азербайджана, которых иранские власти переправляли на свою территорию, раздавали оружие, обучали им пользоваться и переправляли в Азербайджан для создания радикальных групп. Правда, в Азербайджане еще до карабахской войны арестовывали людей за шпионаж в пользу Ирана.

Накануне покушения на депутата состоялось торжественное открытие посольства Азербайджана в Тель-Авиве с участием министра иностранных дел Азербайджана и нескольких парламентариев.

Общая болезненная история

Иран и Азербайджан связывает общая история и этнические корни. Иранские азербайджанцы составляют самое крупное этническое меньшинство исламской республики.

Население обеих стран преимущественно исповедует шиизм (одно из двух крупнейший направлений в исламе), при том, что Турция - ближайший союзник Азербайджана - суннитская страна.

Азербайджан стал частью Российской империи в начале XIX века. До сих пор приграничные с Азербайджаном провинции Ирана, где живут этнические азербайджанцы, называются, соответственно, Восточный и Западный Азербайджан.