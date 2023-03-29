"Слезы наши не упадут на землю". Что происходило в Киево-Печерской Лавре в день, когда ее должна была освободить УПЦ

Святослав Хоменко, Виталий Червоненко

Би-би-си, Киев

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Молива сторонников УПЦ в Киево-Печерской лавре

В среду заканчивается договор об аренде зданий Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью (УПЦ). Украинские власти в начале этого месяца объявили, что продлевать договор не будут. Накануне служителей УПЦ предупредили, что у них остается один день, чтобы вывезти личные вещи.

Утром на территории Киево-Печерской лавры собрались несколько сотен верующих УПЦ. Сложно сказать, смогли бы ли они защитить древний монастырь, если бы власть действительно решила силой изгнать оттуда представителей церкви. Однако среди верующих, пришедших выразить свою поддержку УПЦ, был замечен в том числе чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик.

Вопреки ожиданиям, полиции у стен лавры было почти незаметно - от силы два патруля. По-видимому, ничего экстраординарного в этот день власти не ожидали.

29 марта - формально последний день аренды Лавры церковью, которую многие в Украине называют "московской". Сами иерархи УПЦ уверяют, что, во-первых, все связи с Москвой они разорвали, а во-вторых, никаких законных оснований для того, чтобы они покинули стены монастыря, нет.

То есть, по мнению УПЦ, сегодня - обычный день, ничем не отличающийся от остальных.

Разве что только наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь), ранним утром разразился нехарактерным даже для него, имеющего репутацию не особо сдержанного на язык иерарха, обращением.

"Говорю вам, господин президент, и всей вашей своре, что слезы наши не упадут на землю - они упадут на ваши головы… Господь не простит ни вам, ни вашей семье этот поступок", - заочно обращался он к Владимиру Зеленскому.

Спокойный день

Именно в позиции главы государства митрополит Павел усматривал корень всех бед церкви - а ведь еще недавно тот приходил и просил благословения выдвигаться в президенты, серчал он.

Подпись к фото, Митрополит Павел снова сделал несколько громких заявлений

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Министра культуры Александра Ткаченко - именно он в последнее время является главным "голосом" власти в вопросе Лавры - Павел называл "одержимым буйством, злобой и диавольским взбешением".

Нервное настроение наместника Лавры, возможно, объяснялось тем, что многие ожидали от сегодняшнего дня столкновений и беспорядков.

Поводов для тревоги добавляли вести из Ивано-Франковска на западе Украины: там накануне активисты и правоохранители, вооружившись решением суда, силой "освободили" от священников и верующих последний в городе храм, принадлежавший УПЦ.

Однако среда прошла в Лавре тихо и мирно. Противники УПЦ - а таковых, по крайней мере, если судить по настроениям, царящим в соцсетях, в Украине тоже довольно много, - на потенциальное поле боя не явились.

Уже ближе к обеду сторонники УПЦ расходились от монастыря, по дороге убеждая журналистов, что ничего "московского" в их церкви больше нет, и уверяя, что придут сюда и завтра, и послезавтра, и сколько нужно будет. Именно к этому призвал паству УПЦ тот же митрополит Павел.

Вполне вероятно, что завтрашний день станет ключевым в тихом - пока что - противостоянии вокруг Лавры. В среду, по мнению власти, официально последний день аренды Лавры церковью, срок был дан - до полуночи.

В четверг сюда должна будет прибыть комиссия по приемке-передачи государственного имущества.

Все решат суды?

Представители Лавры говорят, что не признают полномочий этой комиссии без решения суда (и сами подали в суд на министерство культуры). Представители государства говорят, что, если территория Лавры не будет очищена для описи и переоформления имущества, то… тоже обратятся в суд - и пусть этим занимаются судебные исполнители.

Подпись к фото, Сторонники УПЦ в Киево-Печерской лавре

То есть конфликт между УПЦ и государством имеет все шансы перейти в залы судебных заседаний. Если только в дело не вмешается, например, фактор улицы.

А пока - Лавра, кажется, живет своей обычной жизнью.