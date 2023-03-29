Искусственный интеллект как угроза человечеству. Маск и Возняк призвали сделать паузу в развитии технологий ИИ

19 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Ведущие фигуры в области разработки технологий искусственного интеллекта, включая Илона Маска и сооснователя Apple Стива Возняка, предлагают сделать паузу в развитии технологий искусственного интеллекта до тех пор, пока не будут разработаны и применены надежные протоколы безопасности.

Их призыв содержится в открытом письме, опубликованном некоммерческим исследовательским Институтом будущего жизни (Future of Life Institute) и подписанном более чем тысячей ведущих предпринимателей и экспертов.

Авторы письма, опубликованного спустя всего две недели после того, как американская исследовательская лаборатория OpenAI раскрыла подробности нового, самого продвинутого на сегодняшний день чат-бота GPT-4, предлагают ввести полугодовой мораторий на обучение систем, более мощных чем чат-бот GPT-4. Свой собственный чат-бот Bard также отрыла для тестирования компания Google.

В письме цитируется строчка из блога основателя OpenAI Сэма Альтмана, который предположил, что "в какой-то момент, прежде, чем начинать обучать новые системы, важно будет заручиться независимой оценкой".

"Мы согласны с этим, - пишут авторы открытого послания, - и этот момент уже наступил. Мощные ИИ-системы следует разрабатывать только после того, как мы убедимся, что последствия их применения будут положительными, а связанные с ними риски - управляемыми".

О каких рисках идет речь

В письме подробно описываются эти потенциальные риски для общества и цивилизации в целом. По мнению авторов, они заключаются в том, что системы на основе искусственного интеллекта могут вступить в конкуренцию с людьми, что может привести к экономическим и политическим взрывам.

В обращении приводятся четыре главные вопроса, которые, по словам авторов, должно задать себе человечество:

"Должны ли мы позволять машинам запрудить наши информационные каналы пропагандой и ложью?"

"Должны ли мы отдать на откуп автоматам всю работу, в том числе ту, что приносит людям удовольствие?"

"Должны ли мы развивать разум нечеловеческого происхождения, который в будущем может нас превзойти по численности и интеллектуальным способностям, сделать нас неполноценными и нас заместить?"

"Должны ли мы рисковать потерей контроля над нашей цивилизацией?"

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Эксперты и представители ИИ-индустрии считают, что на разработку и внедрение надежных протоколов безопасности должно хватить шести месяцев. Но авторы письма призывают правительства стран мира вмешаться, если какие-либо компании не выполнят требования моратория.

Авторы письма - не единственные, кто в последнее время выражает опасения по поводу бесконтрольного развития технологий ИИ.

В понедельник озабоченность по поводу этических и юридических последствий применения передовых технологий вроде ChatGPT выразило полицейское подразделение Евросоюза Европол, предупредивший о том, что потенциально эти системы могут использоваться для разных типов интернет-мошенничества - от фишинга до киберпреступлений, а также распространения дезинформации.

"Мне кажется, всем уже понятно, что искусственный интеллект открывает огромные возможности и может внести весомый вклад в создание лучшего будущего для всех нас, но не следует забывать и о связанных с этим рисках - предвзятости, дезинформации и даже манипуляциях, так что следовало бы облечь эти технологии в правила и установить над ними контроль, - заявила в связи с этим в интервью Би-би-си специалист в области защиты частных данных Ивана Бартолетти. - Нам необходимо создать атмосферу доверия, чтобы пользователи осознавали, что говорят с машиной, и что у этих машин могут быть сбои".

Сторонники технологий искусственного интеллекта говорят, что они позволяют упростить многие рутинные задачи, а также сделать поиск информации более точным.

В начале февраля российские СМИ рассказывали об истории выпускника РГГУ Александра Жадана, который написал при помощи ChatGPT дипломную работу, потратив на это около суток. Работу он сумел защитить и получить на ее основании диплом. После этого руководство ВУЗа заявило, что снова проверит диплом Жадана, а также выразило намерение запретить использование ChatGPT в образовательных организациях.

Чат-бот ChatGPT составляет свои ответы таким образом, что у пользователя может создаться иллюзия общения с живым человеком. Он также способен применять различные языковые стили.

При этом разработчики предупреждают, что ChatGPT имеет лишь отдаленное представление о событиях и явлениях, произошедших после 2021 года, поскольку его база знаний с тех пор не обновлялась. Кроме того, нередки случаи, когда искусственный интеллект начинает "галлюцинировать", то есть давать вымышленные ответы, не имеющие никакого отношения к действительности, или делать ошибки в логических построениях.

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