Карл III в Берлине встречается с Штайнмайером и Меркель. Как проходит первый госвизит британского монарха

43 минуты назад

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Автор фото, AFP

В среду британский король Карл III приехал в Германию с государственным визитом - это его первая зарубежная поездка в качестве монарха. Во время трехдневного визита его сопровождает супруга - королева-консорт Камилла.

В Берлине британского короля принимает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

В воздухе самолет с Карлом и Камиллой сопровождал немецкий истребитель, а в Берлине ожидал почетный кортеж.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Самолет с британским монархом сопровождал немецкий истребитель

У Бранденбургских ворот королевскую чету ждало пышное приветствие на красной дорожке с оркестром и полными военными почестями.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

По словам Штайнмайера, решение британского монарха выбрать Германию в качестве первой страны для официального визита - важный жест в германо-британских отношениях.

Собственно говоря, король сначала должен был посетить Францию, но об этом германский лидер решил умолчать. Визит Карла в Париж не состоялся из-за беспорядков, вызванных противоречивой пенсионной реформой Макрона.

Президент Штайнмайер встречал королевскую чету вместе со своей супругой Эльке Бюденбендер. Позже они приняли участие в государственном банкете.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Королева-консорт Камилла с супругой президента Германии Эльке Бюденбендер во время банкета

В ответ на приветственную речь президента Германии король и королева-консорт подчеркнули, что испытывают большую радость от углубления давней дружбы между двумя странами.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Поприветствовать Карла и Камиллу и Бранденбургских ворот собралось много желающих

В саду дворца Бельвю Карл III и Франк-Вальтер Штайнмайер закрепили свои теплые высказывания в адрес друг друга делом.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Карл III и президент Штайнмайер посадили в саду дворца Бельвю "семена дружбы"

Позже Карл и Камилла подписали гостевую книгу во дворце Бельвю (принимающая сторона, памятуя об инциденте с текущей перьевой ручкой во время церемонии вступления Карла в полномочия, специально удостоверилась в том, чтобы у монарха был исправный письменный прибор), официальной резиденции президента Германии.

Автор фото, Getty Images

Вечером британский монарх принял участие в государственном банкете, куда в числе прочих была приглашена бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Президент и король по очереди провозгласили тосты. Карл III отметил ценность связей между двумя странами, в частности, их общую поддержку Украины.

"Безусловно, мы стоим плечом к плечу, защищая и развивая наши общие ценности демократии. Яркий пример этому - то, что мы поддерживаем Украину, защищая ее свободу и суверенитет перед лицом односторонней агрессии", - сказал король Британии.

"В этой связи я хочу особо поблагодарить Германию за ее необыкновенное гостеприимство: она приняла более миллиона украинских беженцев. Это, по-моему, ярко демонстрирует щедрость духа немецкого народа", - добавил он.