Описать имущество Киево-Печерской лавры не удалось: инспекторов не пустили внутрь

54 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Конфликт вокруг Лавры: УПЦ не пустила представителей украинских властей в Лавру. Видео

Украинская комиссия по инвентаризации, приехавшая в четверг в Киево-Печерскую лавру, чтобы описать имущество монастыря в связи с его возвращением в ведение государства, не смогла приступить в работе.

Церковь Святого Агапита, откуда проверяющие хотели начать работу, оказалась заперта изнутри, а снаружи здание храма кольцом обступили прихожане.

Днем ранее, в среду 29 марта, истек срок, к которому монахам УПЦ было предписано покинуть стены обители, после чего должна была начаться работа комиссии по передаче объектов древнейшего украинского монастыря обратно государству.

Автор фото, Reuters

Комиссия планирует вернуться в Лавру в пятницу, в 10 утра по киевскому времени (летом оно совпадает с московским).

По словам корреспондентов Би-би-си в Киеве Святослава Хоменко и Виталия Червоненко, произошедшее в лавре в четверг можно трактовать двояко.

Святослав Хоменко, Би-би-си

С одной стороны, очевидно, что стратегия государства по выселению УПЦ из Лавры оборачивается фиаско.

Президент Зеленский может сколько угодно хвастаться очередными мерами по защите украинского общества "от циничных московских манипуляций религией". Равно как на словах представители власти могут сколько угодно твердить, что "29 марта - последний день пребывания "московской церкви" в украинской Лавре".

Но реальный результат - вот он. Несмотря на то что арендаторы Лавры вывезли из нее часть имущества, стены монастыря не покинули ни его скандально известный наместник митрополит Павел, ни остальные монахи.

Аргументация проста: нет судебного решения о выселении - значит, никуда не пойдем. Более того, УПЦ пошла в суд с собственным, встречным иском: мол, выселять текущего арендатора из Лавры государство не имеет права. Первое заседание по этому делу запланировано на 26 апреля.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Наместник монастыря митрополит Павел

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Наместник монастыря митрополит Павел заявляет, что не согласен ни на какие компромиссы, и призывает своих сторонников продолжать отстаивать Лавру.

Государство же, похоже, к такому развитию событий оказалось не готово. Складывается впечатление, что власти рассчитывали взять церковь "на слабо" и не особо думали над тем, что делать, если этот план не сработает.

Поэтому конфликт вокруг Лавры, похоже, переходит в плоскость судебных тяжб, которые могут тянуться месяцами. И вряд ли именно на это рассчитывали светские власти Украины, затевая всю эту историю.

С другой стороны, сегодня на территорию лаврской церкви Святого Агапита - объекта, официально находящегося в государственной собственности, - физически не допустили госслужащих, уполномоченных проверить состояние этого объекта. По сути, комиссию просто прогнали под крики и проклятия экзальтированных прихожан.

Конечно, представители министерства культуры и Киево-Печерского заповедника, входящие в состав комиссии, не будут оттеснять толпу верующих и взламывать двери храмов, которые им поручено проверить.

Полиция в ситуацию, скорее всего, вмешиваться тоже не будет: кадры драк при "освобождении от УПЦ" последнего храма этой церкви в Ивано-Франковске облетели весь мир, и теперь, по данным Би-би-си, украинская власть получает недвусмысленные сигналы от западных партнеров о том, что необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить насилия в монастырских стенах.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Полиция в конфликт государства и УПЦ предпочитает не вмешиваться

Полиция в конфликт государства и УПЦ пока не вмешивается, наблюдая за порядком со стороны. Но прецедент создается интересный: оказывается, что если очень захотеть не пустить представителей власти на территорию Лавры, то сделать это можно довольно легко, силами двух-трех десятков энергичных пожилых женщин.

Так что теперь возникает вопрос: как воспримет эту ситуацию критически настроенная по отношению к "московской" УПЦ часть украинского общества (а часть эта очень немалая), которую последние месяцы власть разогревала обещаниями скорой и неизбежной победы над "московскими попами"?

Молча признает бессилие власти или пойдет "восстанавливать справедливость" (в своем собственном понимании) своими руками?