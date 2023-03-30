В Швейцарии осуждены четверо бывших руководителей филиала Газпромбанка, открывших счет Ролдугину

час назад

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Автор фото, Mikhail Svetlov/Getty Images Подпись к фото, Виолончелист Ролдугин крестил одну из дочерей Путина

Четверо бывших руководителей цюрихского филиала Газпромбанка осуждены в Швейцарии на семь месяцев тюрьмы условно за недостаточные проверки при открытии счетов для виолончелиста Сергея Ролдугина, считающегося "кошельком Путина".

Известно, что трое из осужденных российские граждане, четвертый швейцарец. Их имена по швейцарским законам не разглашаются. Все намерены обжаловать приговор.

Как сообщали СМИ, Ролдугин с 2014 по 2016 годы внес на счет 50 млн долларов, не предоставив удовлетворительных объяснений происхождения средств.

Судья в цюрихском суде отметил, что у суда не осталось сомнений в том, что Ролдугин не был истинным владельцем этих денег. Кремль всегда отрицал любую связь Путина с деньгами Ролдугина.

По швейцарским законам банки обязаны отказывать в открытии счетов или закрывать их в случае подозрений в отношении владельца счета или источника денег.