Журналист The Wall Street Journal задержан в Екатерибурге по подозрению в шпионаже

59 минут назад

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Корреспондент американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге, его подозревают в шпионаже, говорится в заявлении ФСБ.

В ФСБ утверждают, что Гершкович по заданию США "занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну".

Следственное управление ФСБ открыло уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), сообщила российская спецслужба.

Накануне несколько изданий из Екатеринбурга сообщили, что журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович перестал выходить на связь со своей редакцией после поездки в Екатеринбург.

Журналист Дмитрий Колезев (признан в России "иноагентом") написал, что Гершкович ездил в Екатеринбург писать об отношении к войне и о вербовке местных жителей в ЧВК "Вагнер".

Заметка дополняется.

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