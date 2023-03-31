Лидера группы "Ногу свело!" внесли в список "иностранных агентов"

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, TASS/sergeyboyko Подпись к фото, Среди новых "иноагентов" - Максим Покровский и Сергей Бойко

Министерство юстиции России объявило "иноагентами" трех человек, включая музыканта Максима Покровского, и три организации.

В марте стало известно, что на лидера рок-группы "Ногу свело!" завели административное дело о "дискредитации" российской армии, однако произошло это еще год назад. Поэтому Хорошевский суд Москвы в этот понедельник прекратил производство по делу в связи с истечением срока давности. В интервью Би-би-си музыкант говорил, что дело было связано с песней "Нам не нужна война".

Кроме Покровского Минюст России включил в реестр Сергея Бойко, бывшего координатора штаба Алексея Навального в Новосибирске (штабы Навального были признаны в России экстремистской организацией и запрещены), а также Георгия Чентемирова, председателя Союза журналистов Карелии.

В реестр попали и три организации: "Теплица социальных технологий", "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие" и объединение "Настоящая Россия".

Включение в список лидера группы "Ногу свело!" министерство объяснило тем, что он "открыто выступал в поддержку недружественной страны -Украины", а также "активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации", а еще "принимал участие в сборе средств в поддержку Украины".

Соратник Навального Бойко, по выражению Минюста, "дискредитировал идеи служения Отечеству, формировал отрицательное отношение к военной службе, призывал участвовать в протестных митингах, а также к борьбе с действующей государственной властью Российской Федерации".

Покровский живет в США, но Минюст не стал акцентировать на этом внимание, а в случае с Бойко указал: "Проживает за пределами Российской Федерации".

Чентемиров, по версии министерства, участвовал в создании и распространении материалов "иностранных агентов", получал поддержку от иностранных источников и "выступал против специальной военной операции на Украине" (так российские власти называют войну против Украины).

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

На прошлой неделе Минюст нарушил традицию и пополнил реестр "иноагентов" в четверг, а не в пятницу. Ведомство внесло в список пять человек, в том числе правозащитника Павла Чикова, блогера Илью Варламова и самарскую активистку Светлану Ладу-Русь (Пеунову).

До этого, 10 марта, в список "иноагентов" добавили экономиста Сергея Гуриева, политика Геннадия Гудкова, экс-руководителя "Яндекс. Новости" Льва Гершензона, фемактивистку Нику Водвуд, журналиста Даниила Губарева, а также фонды "Свободная Бурятия" и Всемирный фонд дикой природы.

В феврале список "иноагентов" пополнили журналист Андрей Лошак, историк Андрей Зубов, певица Земфира, политик Дмитрий Гудков, блогер Николай Соболев, глава фонда "Насилию.нет" (тоже внесен в реестр "иноагентов") Анна Ривина и другие.

Среди тех, кого российские власти объявили "иноагентами" в январе, были актер Артур Смольянинов, музыкальный критик Артемий Троицкий, лидер группы Little Big Илья Прусикин, певица Монеточка и фемактивистка Дарья Серенко.

Минюст обнародовал новый - объединенный - реестр "иноагентов" 1 декабря 2022 года. Когда реестр был опубликован, в нем было 493 строки. За следующие три с половиной месяца в него внесли несколько десятков физлиц и организаций.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: