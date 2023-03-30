Знаменитого в Британии рецидивиста Чарльза Бронсона отказались выпустить досрочно. Суммарно он отсидел уже больше 50 лет
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Британская Комиссия по условно-досрочному освобождению решила не выпускать из тюрьмы Чарльза Бронсона. Ему на сегодняшний день принадлежит национальный рекорд по длительности пребывания за решеткой.
В решении Комиссии говорится: "После рассмотрения обстоятельств его правонарушения, прогресса, которого господин Сальвадор добился во время содержания под стражей, и доказательств, представленных на слушаниях, комиссия не была удовлетворена тем, что господин Сальвадор подходит для освобождения".
Комиссия также рекомендовала не переводить его из специализированной тюрьмы в обычную.
Впервые Бронсон оказался за решеткой в возрасте 22 лет, получив первый срок - семь лет лишения свободы - за вооруженный грабеж.
В тюрьме Бронсон неоднократно нападал и на тюремный персонал, и на других заключенных. За эти нападения он и получал дополнительные сроки - в 1975, 1978 и 1985 годах.
Из тюрьмы он вышел лишь в 1987 году, проведя за решеткой 13 лет вместо семи по изначальному приговору. Однако уже через 69 дней он получил очередной срок - и снова семь лет - за ограбление ювелирного магазина.
Отсидев второй раз, Бронсон снова вышел на свободу - и опять ненадолго. Новый восьмилетний срок - за попытку ограбления - с тех пор неоднократно продлевался, поскольку к нему поочередно добавляли наказания за насильственные преступления, совершенные уже за решеткой.
Например, в 1997 году он взял в заложники начальника тюрьмы и троих заключенных, за что ему добавили пять лет. Еще через два года в тюрьме города Кингстон-апон-Халл он захватил в заложники учителя рисования и не отпускал его почти двое суток, за что получил условный пожизненный срок.
В ходе слушаний тюремный психолог сообщил комиссии, что Бронсон по-прежнему будет представлять опасность для общества, вне зависимости от того, освободят ли его полностью, или же переведут в тюрьму открытого типа.
Его настоящее имя - Майкл Петерсон, которое он сам поменял на Чарльза Бронсона в честь голливудского актера, а затем на Чарльза Сальвадора - в честь знаменитого художника Сальвадора Дали.
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В Британии проходят слушания по условно-досрочному освобождению Чарльза Бронсона, который в совокупности провел в тюрьме почти 50 лет - главным образом за нападения на других заключенных, - успев за это время отсидеть почти во всех британских тюрьмах.