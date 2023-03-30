Знаменитого в Британии рецидивиста Чарльза Бронсона отказались выпустить досрочно. Суммарно он отсидел уже больше 50 лет

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Большую часть своей жизни Чарльз Бронсон (Сальвадор) провел за решеткой - причем главным образом за преступления, совершенные уже в тюрьме

Британская Комиссия по условно-досрочному освобождению решила не выпускать из тюрьмы Чарльза Бронсона. Ему на сегодняшний день принадлежит национальный рекорд по длительности пребывания за решеткой.

В решении Комиссии говорится: "После рассмотрения обстоятельств его правонарушения, прогресса, которого господин Сальвадор добился во время содержания под стражей, и доказательств, представленных на слушаниях, комиссия не была удовлетворена тем, что господин Сальвадор подходит для освобождения".

Комиссия также рекомендовала не переводить его из специализированной тюрьмы в обычную.

Впервые Бронсон оказался за решеткой в возрасте 22 лет, получив первый срок - семь лет лишения свободы - за вооруженный грабеж.

В тюрьме Бронсон неоднократно нападал и на тюремный персонал, и на других заключенных. За эти нападения он и получал дополнительные сроки - в 1975, 1978 и 1985 годах.

Из тюрьмы он вышел лишь в 1987 году, проведя за решеткой 13 лет вместо семи по изначальному приговору. Однако уже через 69 дней он получил очередной срок - и снова семь лет - за ограбление ювелирного магазина.

Отсидев второй раз, Бронсон снова вышел на свободу - и опять ненадолго. Новый восьмилетний срок - за попытку ограбления - с тех пор неоднократно продлевался, поскольку к нему поочередно добавляли наказания за насильственные преступления, совершенные уже за решеткой.

Например, в 1997 году он взял в заложники начальника тюрьмы и троих заключенных, за что ему добавили пять лет. Еще через два года в тюрьме города Кингстон-апон-Халл он захватил в заложники учителя рисования и не отпускал его почти двое суток, за что получил условный пожизненный срок.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, В 2017 году Бронсона снова не выпустили по УДО

В ходе слушаний тюремный психолог сообщил комиссии, что Бронсон по-прежнему будет представлять опасность для общества, вне зависимости от того, освободят ли его полностью, или же переведут в тюрьму открытого типа.