Москва предлагает Пхеньяну еду в обмен на оружие

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Северная Корея, вся экономика которой работает на армию, обладает значительными запасами вооружений

Россия намерена отправить в Пхеньян официальную делегацию, чтобы предложить северокорейскому режиму продовольствие, в котором КНДР постоянно нуждается, в обмен на вооружения, которых не хватает Москве для ведения войны в Украине.

Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, по словам которого, любая сделка между Россией и Северной Кореей, включающая вооружения, станет нарушением резолюции Совета безопасности ООН.

США и раньше обвиняли КНДР в поставках вооружений российским военным и наемникам ЧВК "Вагнер", а Пхеньян эти обвинения неуклонно отвергал.

Как заявил на пресс-конференции Джон Кирби, теперь у США появилась новая информация по поводу возможной сделки между Москвой и Пхеньяном.

"Нам известно, что Россия намеревается отправить делегацию в Северную Корею и предлагает ей продовольствие в обмен на боеприпасы", - заявил он.

По словам Кирби, США внимательно следят за развитием ситуации и предполагаемой сделкой.

Ранее в четверг Министерство финансов США уже внесло в черный список гражданина Словакии Ашота Мкртычева, выступавшего посредником на переговорах между Москвой и Пхеньяном. Представители ведомства утверждают, что Мкртычев уже организовал ряд сделок и продаж, позволивших Северной Корее в конце 2022-го - начале 2023-го года отправлять в Россию вооружения в обмен на валюту, гражданские самолеты, товары и сырье.