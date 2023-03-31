Оскару Писториусу отказали в досрочном освобождении

49 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Оскар Писториус не выйдет из тюрьмы раньше лета 2024 года

Суд ЮАР отказал Оскару Писториусу в досрочном освобождении, после того как выяснилось, что он еще не отбыл необходимый для этого срок.

Бывший чемпион-паралимпиец получил 13 лет тюрьмы за убийство своей подруги Ривы Стинкамп в 2013 году.

Специальная комиссия, занимающаяся рассмотрением таких дел, пригласила на слушания самого Писториуса и мать убитой им девушки, однако вместо принятия решения чиновники вынуждены были признать, что поторопились с рассмотрением этого вопроса.

Дело в том, что ранее на этой неделе высший апелляционный суд ЮАР направил членам комиссии письмо, в котором разъяснялось, что для досрочного освобождения осужденному необходимо отбыть не менее половины срока, так что Писториусу предстоит еще как минимум год провести в тюрьме. Однако это письмо по каким-то причинам было проигнорировано.

Более того, чиновники уже давно говорили о том, что знаменитый спринтер, научившийся бегать на протезах, может рассчитывать на досрочное освобождение, поскольку половину срока уже отбыл.

Но они не учли, что Писториус, который содержится в тюрьме мягкого режима на окраине Претории, какое-то время находился под домашним арестом и подавал апелляции, и это время ему не было засчитано.

На фоне этой неразберихи семья Писториуса выразила разочарование в судебной системе страны и намерена добиваться юридических разъяснений.

Автор фото, Gallo Images Подпись к фото, Писториус застрелил свою подругу Риву, утверждая, что принял ее за грабителя

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В свою очередь, семью Ривы Стинкамп порадовала новость о том, что Писториус пока не будет освобожден. Накануне слушаний Джун Стинкамп, мать Ривы, заявила журналистам, что она против досрочного освобождения убийцы ее дочери, поскольку не верит, что он раскаялся и исправился.

Сам шестикратный победитель Паралимпийских игр выразил глубокое сожаление в связи с гибелью его подруги в день Святого Валентина в 2013 году, но продолжает настаивать на том, что застрелил ее по ошибке, приняв за грабителя.

Поначалу суд признал Писториуса виновным в убийстве по неосторожности и дал ему шесть лет, однако прокуроры подали апелляцию, утверждая, что приговор слишком мягок.

В результате его все же признали виновным в предумышленном убийстве, исходя из того, что, стреляя три раза сквозь дверь ванной у себя дома в Претории, он не мог не понимать, что убьет того, кто за ней находится.