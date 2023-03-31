Скандального блогера Эндрю Тейта с братом перевели под домашний арест

7 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Братья Тейт

Скандально известный блогер британо-американского происхождения Эндрю Тейт и его брат Тристан, которые находятся под следствием в Румынии, по решению апелляционного суда в Бухаресте переведены из мест временного содержания под домашний арест.

Вместе с ними отпущены их сообщницы Джорджиана Нагель и Луана Раду.

Всем четверым предписано не покидать дома, в которых они проживают, без разрешения суда.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии задержали братьев Тейт в Бухаресте 30 декабря, и с тех пор они содержались под стражей.

В их отношении проводится следствие - их подозревают в изнасилованиях, контрабанде людьми и создании организованной преступной группировки. Сами они это отрицают.

Адвокаты Тейта утверждали, что содержать его под стражей, когда в распоряжении есть иные меры вроде домашнего ареста, слишком жестоко.

Между тем, в распоряжение Би-би-си попали судебные документы, в которых содержатся показания предполагаемых жертв преступников, которые утверждают, что их заставляли под угрозой физической расправы зарабатывать по 10 тыс. евро в месяц.

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В этих документах также говорится, что в качестве психологического принуждения преступники использовали долги жертв.

В общей сложности с апреля прошлого года, когда началось следствие, прокуроры выявили шестерых женщин - потенциальных жертв братьев Тейт и их сообщников, однако обвинения против них пока не выдвинуты.

Тейт - бывший боксер и участник британского реалити-шоу "Большой брат", откуда его изгнали в 2016 году после того, как в соцсетях появилось видео, на котором он избивает женщину (сам он утверждал, что ничего такого не было, а видео было отредактировано).

После этого он обрел дурную славу в соцсетях, а Twitter на время запретил ему пользоваться своей платформой после того, как Тейт заявил, что женщины сами должны нести ответственность за сексуальные домогательства в их адрес.