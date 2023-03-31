Из-за снегопада под Ростовом перекрыли трассу "Дон". Сотни людей провели ночь в пробке

час назад

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Автор фото, Erik Romanenko/TASS

В Ростовской области из-за аномально сильного снегопада с вечера четверга перекрыто движение в обоих направлениям по федеральной автомобильной трассе М-4 "Дон" на участке с 907-го по 983-й километр. В результате, по предварительным данным, заблокированными в снежном заторе оказались более тысячи автомобилей.

Пробка доходила до 100 километров, только к утру спасателям удалось расчистить некоторые участки и сократить ее до 21 километра, пишет местное издание 161.ru. Для этого спасатели разрезали отбойники, а также бульдозерами расчищали карманы по краям дороги и вытягивали автомобили из снега.

Как пишет 161.ru , что машины за ночь "буквально "вмерзли" в дорогу". В министерстве транспорта Ростовской области журналистам сообщили, что "на трассах" застряли 33 автобуса, в них находятся 766 пассажиров. Автовокзалы остаются закрытыми.

По данным губернатора Василия Голубева, на трассе развернуто 8 пунктов обогрева и 14 пунктов временного размещения, куда прибыли 187 человек. Спасатели прорезали в ограждениях трассы пять разрывов, через которые эвакуировали 65 человек, в том числе беременную женщину.

Сообщается, что непогода в ближайшее время продолжится: "Синоптики прогнозируют, что в пятницу в Ростовской области продолжится непогода: будет идти мокрый снег, дождь, скорость ветра составит до 19 м/с. Ожидается, что выпадет до 10 мм осадков", - цитирует ТАСС источник в экстренных службах.

Автор фото, Eric Romanenko/TASS

Накануне губернатор назвал ситуацию на трассе "очень непростой". "Из-за ветра и налипания мокрого снега на трассе произошло несколько ДТП и образовались многокилометровые заторы", - писал он в своем телеграм-канале.

Автор фото, t.me/golubev_vu

Автор фото, Ministry of Emergency Situations/TASS

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