"Свободный университет", созданный бывшими преподавателями ВШЭ, признали в России нежелательной организацией

53 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Российская Генпрокуратура признала "Свободный университет" - бесплатное независимое образовательное учреждение, основанное бывшими преподавателями НИУ ВШЭ, - нежелательной организацией. По мнению ведомства, в ходе учебного процесса у студентов "формируется стойкая неприязнь" к России с одновременным "навязыванием ультралиберальной модели европейской демократии". Один из преподавателей университета уже сказал Би-би-си, что из-за решения российских властей "в текущем виде" набора в университет в следующем сентябре не будет.

"Деятельность университета, в организационную структуру которого входят лица, ставящие под вопрос территориальную целостность российского государства, публично осуждающие действия и решения руководства России, представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства", - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

"Свободный университет" был создан в 2020 году преподавателями, уволенными из ведущих российских вузов по политическим мотивам. В числе его создателей - главред "Новой газеты Европа" Кирилл Мартынов (внесен в реестр "иноагентов"), преподаватели Школы философии Виктор и Юлия Горбатовы и профессор факультета права ВШЭ Елена Лукьянова.

Университет проводит бесплатные онлайн-курсы, которые после вступительного испытания мог пройти люблой желающий.

Изначально университет задумывался просто как "содружество преподавателей и студентов", однако уже в 2021 году организаторы создали в Латвии НКО "Свободный университет" (biedrība Brīvā Universitāte) (именно эта структура была признана "нежелательной"). "Рано или поздно мы должны стать независимым, негосударственным, аккредитованным трансграничным онлайн-университетом", - объясняла Елена Лукьянова.

На сайте университета были указаны более сотни преподавателей. Сейчас доступ к этой странице закрыт.

"Свободный университет запускает протоколы безопасности и будет продолжать работать. Сами вы нежелательные", - написал в твиттере Кирилл Мартынов.

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За сотрудничество с объявленными нежелательным организациями в России предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Летом 2021 года Госдума ужесточила ответственность за участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной в России нежелательной. За пожертвования таким организациям были введены реальные сроки лишения свободы - до пяти лет колонии. В России также запрещено распространять или ставить ссылки на материалы нежелательных организаций.

С июля 2022 года в силу вступили поправки в ст. 284.1 УК РФ, согласно которым привлечь к ответственности можно и тех, кто работает в нежелательной организации за границей.

"Цель такого решения властей - чтоб никто там не работал, не читал ничего, никаких их материалов не распространял - полное вычеркивание из общественной жизни, - говорила Би-би-си глава Центра защиты прав СМИ Галина Арапова (она и организация объявлены в России "иностранными агентами"). - Это целенаправленное сужение информационного пространства для организации. В понимании властей она должна перестать существовать".

"Свободный университет" не располагается и никогда не располагался на территории Латвии. Он экстерриториален, мы не привязаны ни к какой отдельной стране. У нас есть профессора в России и не в России, студенты из России и не из России", - сказал Би-би-си Андроник Арутюнов, преподававший в университете Введение в теорию вероятностей.

Он отмечает, что НКО "Свободный университет", зарегистрированное в Латвии, не является юридическим лицом "Свободного университета". "По поводу навязывания ультралиберальной модели евопейской демократии - "Свободный университет" никому ничего не навязывает. "Свободный университет" придерживается принципов гуманизма и академической свободы, он никакого отношения к какому-либо политическому строю не имеет", - добавил он.

"Но понятно, что дело не в этом - генпрокуратура просто хочет разделаться с неприятной для себя институцией, в которой студенты, в том числе из провинции и глубинки, имели возможность получить хорошее качественное образование. Очевидно, что в текущей ситуации в России наличие такого социального лифта, возможности получения нормального образования, не предполагается".

"Очевидно, мы будем принимать решения. Какие? Этот вопрос касается того, будет ли набор в следующем сентябре. Это сложный вопрос, понятно, что в текущем виде - не будет, а дальше - будем думать", - говорит он.

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