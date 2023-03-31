Теннисисты из России и Беларуси будут допущены к участию в Уимблдоне в нейтральном статусе

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Россиянин Даниил Медведев и белорусска Арина Соболенко занимают высокие места в мировом рейтинге

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) снял запрет с российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдонском турнире этого года. В прошлом году Уимблдон стал единственным турниром серии "Большого шлема", не допустившим их на свои корты из-за российской агрессии в Украине.

За это организаторы турнира были оштрафованы Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP), но заявили, что решения не изменят и удивлены позицией ATP, продемонстрировавшей, по их словам, черствость к ситуации в Украине.

Теннисисты из России и Беларуси смогут соревноваться в Лондоне в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий. Турнир начнется 3 июля и продлится две недели.

"Мы продолжаем осуждать российское незаконное вторжение и полностью поддерживаем народ Украины, - сказал глава AELTC Иан Хьюитт. - Это было чрезвычайно трудное решение, необходимо было учесть, как оно повлияет на всех причастных".

Допуск касается также британских турниров, которые традиционно предшествуют Уимблдону, в частности, серии Queen's и в Истборне.

Два основных условия для участия:

Согласие не выражать поддержку России и Беларуси, их режимам и лидерам

Отсутствие государственного финансирования из России и Беларуси, включая спонсоров, связанных с властями этих стран

В AELTC заявили, что решение относительно российских и белорусских спортсменов принималось после консультаций с британским правительством, английской Ассоциацией лаун-тенниса (LTC) и международными спонсорами турнира.

AELTC и LTA настаивают на правильности своего прошлогоднего решения, но признают, что ситуация требовала послаблений, иначе это повлияло бы на качество турниров и нанесло бы ущерб британским любителям тенниса и финансовым организациям.

Российское трио - Даниил Медведев, Андрей Рублев и Дарья Касаткина - входит в первую десятку мужского и женского рейтинга, а белорусская спортсменка Арина Соболенко является второй ракеткой мира. В этом году она уже выиграла Australian Open - первый в календаре турнир "Большого шлема".

Игроки и сопровождающие их команды должны будут подписать декларации о нейтралитете.

Наказания за нарушение условий доступа предусматривают штрафы и даже дисквалификацию.