"Я все еще жив". Папа римский Франциск выписан из больницы

час назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Папа римский Франциск был госпитализирован 29 марта с респираторной инфекцией

Папа Франциск в субботу выписался из больницы, куда был госпитализирован 29 марта с респираторной инфекцией. Выходя из больницы, он шутливо заявил, что "все еще жив".

Франциск был госпитализирован в больницу "Джемелли" с затрудненным дыханием. Позднее у него диагностировали бронхит. При этом коронавирус у понтифика не подтвердился.

Ранее в Ватикане заявили, что Франциск принимает антибиотики и будет выписан в субботу при хороших результатах анализов.

"Я не боюсь, я еще жив", - сказал 86-летний понтифик журналистам, прежде чем направился в Ватикан.

Сейчас в рабочем графике Франциска особенно много событий - с учетом подготовки к католической Пасхе, которая в этом году будет отмечаться 9 апреля. Последняя неделя перед Пасхой - Страстная - самая напряженная в календаре у священнослужителей в Ватикане.

Она включает в себя плотный график мероприятий и служб, которые могут быть физически тяжелыми.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Выйдя из машины, чтобы поговорить с прессой и собравшимися на улице людьми, Франциск шутливо заявил: "Я все еще жив".

В эти выходные в Ватикане должна состояться служба по случаю Вербного Воскресенья, однако пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни еще в пятницу предупредил, что Папы на ней не будет.

Понтифик, отметивший в этом месяце десятилетие своего пребывания на посту главы Католической церкви, на протяжении всей своей жизни сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем. В возрасте 21 года ему удалили часть легкого.

В последние месяцы он даже был вынужден пользоваться инвалидным креслом из-за проблем с коленом.