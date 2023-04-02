В Иране двух женщин облили йогуртом за непокрытые головы. Полиция арестовала всех участников конфликта

час назад

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Мужчина облил двух иранок йогуртом - по-видимому, за непокрытые головы

Иранская полиция арестовала двух женщин - по всей видимости, за непокрытые головы в общественном месте, - после того, как мужчина в супермаркете облил их йогуртом.

На распространившемся в интернете видео с камеры наблюдения видно, как женщины стоят у кассы в магазине, ожидая, пока их обслужат. Затем мужчина, который, похоже, проходил мимо, заходит и начинает с ними спорить.

После перепалки он берет с полки пачку йогурта и выливает его на женщин, ударяя их по голове. Затем нападавшего выталкивает из магазина продавец.

Судебное информационное агентство "Мизан"сообщило, что две женщины были задержаны за то, что появились на публике с непокрытыми волосами - в Иране это незаконно. Владельцу магазина были направлены "необходимые уведомления" для обеспечения соблюдения закона.

Мужчина также был арестован за нарушение общественного порядка.

Хотя закон запрещает женщинам в Иране появляться на публике с непокрытыми волосами, в крупных городах многие не соблюдают это правило.

В сентябре по всей Исламской Республике прокатились протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов в Тегеране за якобы "неподобающее" ношение хиджаба. Она скончалась в отделении полиции.

Начавшиеся вслед за ее смертью протесты вскоре охватили всю страну.

В результате тысячи людей были арестованы, а четверо из них - казнены. Иранские власти не пошли на уступки, а ношение хиджаба объясняют религиозными нормами.

Один из депутатов парламента Ирана Хоссейн Али Хаджи Делигани, выдвинул ультиматум судебным органам: в течение ближайших 48 часов разработать меры по прекращению нарушения правил ношения хиджаба.

А в субботу президент Ирана Эбрахим Раиси вновь заявил, что иранские женщины должны носить хиджаб, поскольку это "религиозная необходимость".