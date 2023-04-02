Военный блогер Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Петербурге. Что известно

13 минут назад

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Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS

Владлен Татарский, активно участвовавший в войне России против Украины в качестве пропагандиста, а также и с оружием в руках, погиб в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге.

Взрыв прогремел на Университетской набережной в "Стрит-фуд баре №1". Там проходил творческий вечер Владлена Татарского (его настоящее имя - Максим Фомин). После взрыва его увезли в реанимацию, где он умер.

О взрыве в центре Петербурга стало известно из сообщений СМИ в воскресенье около 18:50 по местному времени. Позже случившееся подтвердило ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

"В 18.13 [часов] в полицию Василеостровского района поступила информация о том, что в кафе на Университетской набережной дом 25 произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский", - говорится в сообщении полиции.

При взрыве пострадали еще 24 человека, шестеро из них в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав России.

В кафе проходил "творческий вечер" Татарского - на фотографиях, которые распространили телеграм-каналы, видно два стола, за которыми сидят люди, перед ними - экран с портретом Татарского и словами "Есть такая профессия военкор".

Автор фото, TASS/AP Подпись к фото, Фото из кафе, где прогремел взрыв в воскресенье

Как пишет "Фонтанка", очевидцы рассказали корреспонденту издания, что взрыв произошел после того, как девушка подарила Владлену Татарскому статуэтку. Об этом позже сообщило также ТАСС. Судя по комментариям Татарского на кадрах РЕН-ТВ, это бюст самого Татарского в военной каске.

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Собеседница "Фонтанки" утверждает, что гостья с подарком представилась художницей Настей, которая сидела за столом одна. По словам свидетельницы взрыва, девушка сходила в гардероб и принесла оттуда большую коробку - в ней было "что-то позолоченное". Татарский пошутил, принимая подарок, девушка вернулась на свое место, через три минуты - "взрыв, хлопок, пламя, все бегут". "Фонтанка" уточняет, что дарительницу статуэтки разыскивает полиция.

Пропагандистский телеканал RT также привел рассказ очевидицы, утверждавшей, что женщина оставалась в зале какое-то время после вручения статуэтки. "Когда всё произошло, она выходила прямо на меня", - цитирует свидетельницу RT.

При этом, по словам источников телеканала, рассматривается и версия о том, что взрывчатка была заложена в зале заранее.

"Военкор", близко знакомый с Владленом Татарским, сказал корреспонденту Би-би-си, что Татарского довезли в больницу и он умер уже в реанимации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, совершенном "общеопасным способом" (ч.2 ст. 105 УК РФ). Она предусматривает наказание от восьми до 20 лет лишения свободы.

Кто такой Владлен Татарский

40-летний Владлен Татарский - известный Z-блогер, в его телеграм-канале - более полумиллиона подписчиков. Татарский - это псевдоним, его настоящее имя - Максим Фомин. Он родился в городе Макеевка Донецкой области.

Российские СМИ называют Татарского военкором, но он не был журналистом и принимал участие в военных действиях в Украине. Как пишут СМИ, до начала войны в Украине в 2014 году Татарский сидел в тюрьме за вооруженное ограбление банка.

"21 июля 2014 года я отбывал срок на зоне в Горловке, и через наш лагерь наступала армия Украины, - рассказывал Татарский в интервью "Ленте". - Бой шел прямо под забором. Его я и считаю своим боевым крещением: летели пули, "Грады", снаряды и мины. Среди заключенных были раненые и убитые". Потом Татарский воевал на стороне самопровозглашенных ЛДНР.

В конце сентября блогера пригласили в Кремль на подписание договоров о "присоединении" (аннексии) четырех украинских регионов. Оттуда он записал обращение как бы в поддержку действий Кремля: "Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет как мы любим. Давайте, с богом".

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS Подпись к фото, После взрыва и гибели Татарского СК возбудил дело по статье "Убийство"

В воскресенье с раннего утра (6:48) Татарский активно размещал контент в своем телеграм-канале. Кроме перепостов видео с места боев, он комментировал "строительство мечети на святом для православных месте": "Христиане не должны строить церкви в святых для мусульман местах, мусульмане - в святых для христиан. По-моему всё логично. Во время нашей общей Священной Войны против антихриста на Украине эти споры вообще не уместны".

Между постами на эту тему он опубликовал видео с издевательствами вагнеровцев над пленным, у которого на лбу написано "грузин". В 16 часов Татарский запостил фото билборда с рекламой ЧВК "Вагнер" в Москве и похвалил "такую наружную рекламу", выразив надежду, что она появится и в других городах. Одновременно он успел перепостить чужое сообщение о выпуске осколочных снарядов к дронам с пожеланием внедрить такие "игрушки" в российской армии. Это было последнее сообщение в его телеграм-канале.

За несколько часов до мероприятия в "Стрит-фуд баре" Татарский провел "закрытую встречу" в книжной лавке "Листва" (это магазин издательства с говорящим названием "Черная сотня"). "Такой формат был выбран в целях безопасности, и мы, к сожалению, не ошиблись", - говорится в телеграм-канале заведения. Татарского там называют "мишенью для украинских террористов".

Российские пропагандисты быстро отреагировали на сообщения о гибели Татарского. "Когда страна начнет отвечать? У террористов есть свет, вода, работают железные дороги, рестораны, интернет, руководители убийц ездят с телекамерами по стране", - написала телеведущая Тина Канделаки, перепостив сообщение о взрыве ТАСС. Глава RT Маргарита Симоньян задала ряд вопросов: "Ну, что? Забудем? Простим?".

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин назвал Татарского "большим патриотом Донбасса и России" и предсказуемо обвинил в его смерти "киевский режим": "Убит подло. По-другому террористы не могут. Киевский режим - террористический режим. Подлежит уничтожению, по-другому - не остановить". По его словам, для Татарского готовили награду - медаль "За освобождение Мариуполя" (город сильно разрушен и оккупирован российской армией с весны прошлого года).

В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали взрыв в петербургском кафе "внутренним терроризмом". "Начинается в РФ... Пауки едят друг друга в банке, - написал в твиттере советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. - Вопрос "когда внутренний терроризм станет инструментом внутриполитической борьбы?" был вопросом времени. Необратимые процессы и Смута 2.0. ждут РФ".

Что известно о месте, где прогремел взрыв

Взрыв произошел на Васильевском острове в "Стрит-фуд баре №1" (это бывший ресторан "Русский кич") на углу Университетской набережной и 6-й линии рядом с площадью Трезини. По соседству находится отель "Трезини", принадлежащий основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, а неподалеку на набережной - его офис. На видео, которое разошлось в телеграм-каналах, видно, что в здании выбиты окна.

В ресторане проходили встречи дискуссионного клуба патриотического движения "Киберфронт Z", писала "Фонтанка". В июне 2022 года эту информацию комментировал сам Пригожин. Он подтверждал, что помещение оформлено на его компанию "Конкорд". "Правда ли я отдал его сейчас под "Киберфронт"? Абсолютно верно", - говорил Пригожин, уточняя, что организаторы клуба - "классные ребята", которые "помогают своей Родине победить нацистов и одержать победу в великой войне XXI века, войне России со злом, и также очистить свой город от скверны".

Автор фото, VK.COM Подпись к фото, Скриншот из группы "ВКонтакте"

"Киберфронт Z Cанкт-Петербург" на странице "ВКонтакте", созданной в апреле 2022 года, позиционирует себя как "народное объединение активных пользователей Санкт-Петербурга с патриотическими взглядами" (у группы 363 подписчика). Целями движения называют "консолидацию патриотической аудитории, противостояние украинской и западной пропаганде, разоблачение фейков и дезинформации, прорыв цифровой блокады РФ".