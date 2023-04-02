Выборы в Финляндии: Санна Марин проиграла консерваторам с минимальным отставанием

36 минут назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Санна Марин по-прежнему остается самым популярным политиком Финляндии, но этого не хватило для победы на выборах

По итогам парламентских выборов в Финляндии Социал-демократическая партия во главе с действующим премьер-министром Санной Марин с минимальным отставанием проиграла консерваторам, следует из модели общественной вещательной компании YLE.

По итогам подсчета трех четвертей бюллетеней Национальная коалиция Петтери Орпо имела 20,9% голосов, ультраправая партия "Финны" - 20,4%, а социал-демократы - 19,6%.

Модель YLE считается надежной, и из ее прогноза следует, что консерваторы во главе с Орпо получат наибольшее число мест в парламенте. Он уже объявил о своей победе. Вскоре после этого Марин признала поражение.

Окончательные результаты выборов станут известны в среду, 5 апреля.

Если окончательный результат не слишком изменится, то ни одна из партий не сможет создать правительство самостоятельно и ей придется искать себе партнеров по коалиции. Победившая партия сможет попробовать сколотить такую коалицию первой.

Результаты выборов вряд ли скажутся на вступлении Финляндии в НАТО: процесс практически завершен, и его поддерживали все основные политические силы страны. Главной темой предвыборной кампании был государственный долг страны.

Четыре года назад Санна Марин стала самым молодым премьер-министром в мире. Ее личный рейтинг в опросах общественного мнения по-прежнему высок, хотя в последнее время он несколько снизился после того, как в интернете появилось видео с вечеринки в ночном клубе, после которого ей даже пришлось сдавать анализ, чтобы подтвердить, что у нее в крови не было наркотиков.