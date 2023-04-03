Умер японский композитор Рюити Сакамото. Его называли "дедушкой электронной поп-музыки"

25 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Умер японский композитор Рюити Сакамото. Благодаря работам в кино, его музыка стала популярной во всем мире и оказала влияние на целое поколение современных исполнителей.

В 2021 году у Сакомото во второй раз был обнаружен рак, он скончался в возрасте 71 года.

Сакамото начал учиться сочинению музыки, когда ему было всего 10 лет - и больше всего в юности на него повлияли "Битлз" и французский композитор Клод Дебюсси.

В 1978 году вместе с двумя другими японскими музыкантами Харуоми Хосоно и Юкихиро Такахаси он основал группу Yellow Magic Orchestra (YMO). В ее музыке активно использовались синтезаторы, и она стала важной вехой в развитии электронной музыки: техно и хип-хопа.

"Азиатская музыка оказала большое влияние на Дебюсси, а Дебюсси очень сильно повлиял на меня. Так что музыка путешествует по всему миру и идет по кругу", - говорил он в 2010 году.

Одной из самых известных работ Сакамото в кино стал саунд-трек к фильму "Счастливого Рождества, мистер Лоуренс" (Merry Christmas, Mr Lawrence), в котором он также снимался (а главную роль в этой ленте играл Дэвид Боуи).

Однако настоящий успех Сакамото принес фильм 1987 года "Последний император" (The Last Emperor). За музыку к ленте режиссера Бернардо Бертолуччи композитор получил "Оскара", "Грэмми" и награду британской академии кино и телевидения BAFTA.

"Cломать эту стену"

Главной особенностью этой работы стало сочетание западных и азиатских мотивов. "Бертолуччи дал мне очень сложные установки относительно музыки, - вспоминал композитор. - Музыка должны быть китайской, но западной. Древней, но современной. Этой мой фильм, говорил он. Понимаешь, Рюити, это же мой фильм, а противоречия - это моя тема".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Выступление Сакамото в Амстердаме, 1990 год

Сакамото также сотрудничал с основателем группы Japan Дэвидом Сильвианом, Брайаном Ино и бразильским виолончелистом Жаком Мореленбаумом.

В 2018 году Сакамото так описал свое желание не оставаться в рамках западной школы музыкального сочинительства: "Когда я пишу музыку, мое сознание ограничено западными композиционными формами, которые я изучил в подростковом возрасте. Но мне всегда хотелось их нарушить, сломать эту стену, избавится от ограничений, в которых я застревал. Иногда использование электроники или смешение с электронным звучанием может помочь сломать эту стену".

Творчество Сакамото оказало настолько большое влияние на развитие современной музыки, что в многочисленных публикациях о его смерти Сакамото журналисты называют композитора "дедушкой электронного попа".

В Японии Сакамото был также известен как борец за чистоту окружающей среды.

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