Цены на нефть пошли вверх после решения ОПЕК+ сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки

35 минут назад

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Участники группы стран ОПЕК+ неожиданно решили снизить добычу на миллион баррелей в сутки, в результате чего цена нефти на мировых рынках начала расти.

В начале торгов в понедельник цена барреля марки "Брент" поднялась более чем на 5 долларов, или на 7%, и превысила отметку 85 долларов.

В организацию ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Ирак, несколько стран Персидского залива и Россия. На их долю приходится около 40% производства нефти в мире.

В числе прочих Саудовская Аравия снизит производство на 500 тыс. баррелей в день, а Ирак - на 211 тыс. баррелей. Сотрудник саудовского министерства энергетики объяснил, что это необходимо как "мера предосторожности, призванная поддержать стабильность нефтяного рынка".

Цены нефти резко выросли после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Они достигали отметки 130 долларов за баррель, однако сейчас вернулись к довоенным показателям.

При этом США призывали производителей нефти повысить объемы производства, чтобы снизить цены на энергоносители и помочь борьбе с инфляцией, которая достигает в западных странах рекордных показателей.

В ответ на решение ОПЕК+ сократить производство представитель Национального совета безопасности США сказал: "Мы не думаем, что в настоящий момент сокращения желательны - с учетом неопределенности на рынке. Мы об этом говорили четко".

Независимый эксперт по нефтяному рынку Натан Пайпер сказал в интервью Би-би-си, что решение организации, вероятно, вызвано желанием производителей сдержать цены на нефть выше отметки 80 долларов за баррель в среднесрочной перспективе. Это происходит на фоне опасений, что спрос на топливо может снизиться из-за ослабления мировой экономики, и с учетом того факта, что западные санкции лишь ограниченно сумели ограничить поставки нефти из России.

В начале февраля западные страны ввели практически полное эмбарго на российский нефтяной экспорт.

В октябре прошлого года страны ОПЕК+ объявили о сокращении производства нефти на два миллиона баррелей в день. Тогда президент США Джо Байден заявил, что "разочарован этим близоруким решением".

При этом Россия сообщила, что продляет до конца 2023 года свое решение сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в день.

Анализ: важный шаг ОПЕК+

Самир Хашми, бизнес-корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке

Неожиданное объявление организации ОПЕК+ важно по нескольким причинам.

Автор фото, Getty Images

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В последние месяцы цена нефти колебалась и многие опасались, что спрос на топливо превысит предложение - в особенности к концу этого года.

Рост цен на нефть после решения ОПЕК+ может привести к повышению инфляции, то есть сделать жизнь еще дороже и повысить риск рецессии.

Примечательно, что о сокращении объемов добычи стало известно всего за день до запланированного заседания ОПЕК+. Ранее некоторые члены организации давали понять, что сохранят производство на том же уровне, то есть снижения не будет. И именно поэтому объявление стало такой большой неожиданностью.

Есть вероятность, что и другие входящие в ОПЕК+ страны заявят о сокращении добычи нефти, что еще сильнее снизит предложение.

Кроме того, это решение, вероятно, осложнит отношения США с ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией. Ранее Белый дом призывал организацию повысить добычу, чтобы попытаться снизить цены на нефть и уменьшить объемы российских доходов.

Но заявление ОПЕК+, напротив, свидетельствует о том, что сотрудничество России с другими производителями нефти остается тесным.

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