"Привет, Джоэл!" История первого звонка по мобильному телефону, сделанного ровно 50 лет назад

час назад

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Подпись к фото, Марти Купер с телефоном, при помощи которого он совершил исторический первый звонок

Ровно 50 лет назад, 3 апреля 1973 года, был совершен первый в истории звонок по мобильному телефону. У аппарата был инженер фирмы Motorola Марти Купер - и звонил он не кому-нибудь, а своему главному конкуренту - Джоэлу Энгелу, сотруднику компании Bell Laboratories, который вел разработки в том же направлении.

Купер, которому сейчас 94 года, рассказал Би-би-си, что в тот день он вышел на угол Шестой авеню в Нью-Йорке и достал из кармана свою записную книжку. В ней он нашел нужный номер телефона и стал нажимать кнопки на большом устройстве кремового цвета, которое он приложил к уху, ловя на себе недоуменные взгляды прохожих.

"Я сказал ему: "Джоэл, я тебе звоню по мобильному телефону, настоящему мобильнику - персональному портативному устройству. На том конце линии была тишина. Думаю, он только и мог, что зубами заскрипеть", - со смехом вспоминает Купер.

Дело в том, что компания Bell Laboratories тогда разрабатывала мобильный телефон, который должен был работать только в автомобиле. "Представляете? Из-за какой-то медной проволоки мы больше 100 лет не могли выйти из домов и офисов. А теперь они хотят, чтобы мы не могли выйти из наших машин!" - говорит об этом инженер.

Motorola решила пойти другим путем - и история показала, что этот путь оказался правильным.

Однако нынешние мобильные телефоны, разумеется, очень отличаются от устройства, которым воспользовался в 1973 году Купер. Потребительская версия этого телефона, Motorola Dynatac 8000X, была выпущена на рынок только через 11 лет, в 1984-м.

Дорогой и тяжелый

В сегодняшних деньгах этот аппарат стоил, как говорит глава Музея мобильных телефонов Бен Вуд, 11,7 тыс. долларов.

Подпись к фото, Потребительская версия первого мобильника Motorola сейчас находится в коллекции Музея мобильных телефонов

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Разумеется, функций у него было намного меньше, чем у любого современного телефона. "Фактически можно было только набрать номер и позвонить, - говорит Вуд. - Ни месседжей не было, ни камеры. Время разговоров на одном заряде составляло 30 минут, для заряда требовалось 10 часов, батареи хватало на 12 часов ожидания, а на аппарате была 15-сантиметровая антенна".

Вес такого телефона составлял целых 790 грамм - почти вчетверо тяжелее, чем, скажем, iPhone 14 с его весом 172 грамма.

Впрочем, Марти Купер не слишком доволен дизайном мобильников 2023 года. Хотя он и признает, что не мог предположить, насколько далеко зайдет эта технология, превратившая телефоны в суперкомпьютеры с камерами и доступом в интернет.

"Думаю, сегодняшний телефон не оптимален. Во многих отношениях это просто не очень хороший аппарат, - считает инженер. - Ну подумайте. Вы берете совершенно плоский кусок пластмассы и стекла и прикладываете его к вашей неровной голове. Руку держать вам неудобно. И чтобы сделать все эти прекрасные вещи, на которые он способен, вам нужно сначала найти апп".

По мнению Купера, в будущем искусственный интеллект сможет находить или даже разрабатывать аппы в зависимости от потребностей владельца. Инженер также считает, что телефоны смогут более точно следить за здоровьем людей, увеличивать работоспособность и в целом значительно улучшить качество нашей жизни.

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